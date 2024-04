Lydia Bosch habla de los vídeos que hacen sus hijos en las redes sociales: "Ellos tienen su mundo y a veces me cuelo"

Hace tan solo unos días, el nombre de Lydia Bosch sonó con mucha fuerza después de sumarse a un trend viral en Tiktok junto a su hija, Ana Martín. Y es que, aunque es uno de los rostros más conocidos de la televisión nacional, ha mantenido su vida privada en un segundo plano.

Sin embargo, siempre que la ocasión lo merece, no duda en hablar de sus hijos y de compartir fotos con ellos. Como ha ocurrido esta vez, en concreto en el evento Mela Party organizado por La Roche Posay en el que ha confesado a las cámaras de Europa Press en qué punto se encuentra: "Muy bien, la verdad es que todo en orden y recolocando piezas. Rodeada de buena gente, que me hace hacer que me sienta feliz, así que todo estupendo".

Lydia Bosch en un evento de La Roche Posay | Gtres

Más allá de su carrera profesional, Lydia también está triunfando en las redes sociales con la mejor compañía, sus hijos: "Bueno, ellos tienen su mundo y alguna vez sí que me dicen… Sabes, me cuelo, pero me divierte". En concreto, Ana Martín y Juan han crecido con las tecnologías y han sabido hacerse un hueco en las principales redes sociales que están ahora en auge.

Ana y Juan nacieron fruto de la relación de la presentadora con su exmarido, Alberto Martín. La primera, de 21 años, lleva un perfil más discreto en la red y de ella se sabe que está estudiando un doble grado de ADE y Derecho Bilingüe. En cambio, el segundo, "tiktoker en prácticas" como él mismo se define, acumula casi 300 mil seguidores en la plataforma de vídeos.

Quien también triunfa en las redes es la hermana mayor de ambos, Andrea Molina -fruto de la relación de Lydia con Micky Molina. En su perfil de Instagram suma más de 60 mil seguidores y no duda en presumir de la relación que tiene con su madre siempre que tiene ocasión.

Y es que, lo que está claro es que Lydia ha sabido formar una familia muy unida, llena de cariño y capaz de compartir todos los aspectos de su vida, hasta las redes sociales. Porque, a sus 60 años, la actriz ha incorporado en su vida el "renovarse o morir".