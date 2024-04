Así es Ana Martín, la discreta hija de 21 años de Lydia Bosch

Ana Martín, la hija de la reconocida actriz española Lydia Bosch, ha estado en el centro de la atención recientemente, gracias a un TikTok que su madre compartió en su cuenta de Instagram. En el vídeo en cuestión, ambas aparecen juntas siguiendo un trend viral.

Los seguidores de la actriz, que saltó a la fama como azafata del famoso programa Un, dos, tres… responda otra vez, se han sorprendido al ver lo mayor y bonita que está, encontrándole algunos, incluso, un gran parecido a su madre cuando tenía su edad. "¡Madre mía! Sois dos gotas de agua, ¡qué guapas!", u "otra guapa en la familia! Mini Lydia", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

En el vídeo podemos comprobar que, aunque no se dedique a la televisión como su madre, Ana tiene el mismo desparpajo y carisma que su predecesora, mirando a cámara y gesticulando como si llevara a sus espaldas una gran trayectoria como actriz.

La hermana más discreta

La intérprete catalana tiene tres hijos. La primera es Andrea Molina, de 32 años de edad, a quien tuvo durante su relación con Micky Molina. Y luego están los mellizos, Ana y Juan, que el pasado mes de marzo cumplieron los 21 años. En su caso, el padre es Alberto Martín, el arquitecto que estuvo casado con Lydia entre 2001 y 2009.

Como hemos visto en NovaMás, los hijos de Lydia Bosch no son ajenos al mundo de las redes sociales y gracias a ello sabemos un poco más sobre su forma de ser. Juan, en particular, ha emergido como una estrella en ascenso en TikTok, acumulando casi 400 mil seguidores. Con un contenido humorístico muy particular, basado en comentar vídeos de otros influencers, ha cautivado a una amplia y joven audiencia.

Por otro lado, Andrea, la hermana mayor, también ha ganado popularidad en las redes sociales, con más de 68 mil seguidores en Instagram. A través de esta plataforma, comparte varios aspectos de su vida diaria. Tampoco faltan las muestras de afecto hacia sus hermanos, como en esta publicación reciente, donde deja claro que "no se parecen en nada por fuera", pero sí "mucho por dentro".

Gracias a este post también hemos podido saber un poco más sobre la personalidad de Ana: tiene un gran sentido del humor y desborda infinita generosidad. No obstante, en contraste con sus hermanos, la hija menos de Lydia mantiene un perfil más discreto en las redes sociales. Con una cuenta de Instagram privada y una modesta presencia en TikTok, prefiere mantenerse alejada del escrutinio público en comparación con el resto de integrantes de su familia.

Otros detalles que se han sabido sobre ella, gracias a una entrevista que le hicieron en la revista ¡HOLA!, es que está estudiando el doble grado de ADE y Derecho Bilingüe, que le gusta la moda y que no descarta emular a su madre en el mundo de la interpretación. De hecho, la joven ya ha acudido a clases de teatro para tener formación en este ámbito.

En esta misma entrevista, Ana se describe como "alegre, honesta y generosa" y asegura que tiene la misma risa que su madre. También explica que las cosas que le hacen feliz son de lo más simples: "comerme un buen plato de macarrones, tomar el sol, salir con mis amigas o disfrutar de un buen baño en la playa".