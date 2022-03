Lourdes Montes explica el motivo por el que ni Fran Rivera ni ella fueron al cumpleaños de su sobrino Cayetano

El pasado 4 de marzo, Cayetano, el hijo de Eva González y Cayetano Rivera, celebraba su cuarto cumpleaños rodeado de sus seres queridos más cercanos, sin embargo, se notó la ausencia de dos personas en la celebración: Lourdes Montes y Fran Rivera, los tíos del pequeño.

Afortunadamente, los medios de 'Gtres' han podido hablar con la abogada para preguntarle los motivos de esta extraña ausencia que avivaba los rumores del supuesto distanciamiento entre Fran y sus hermanos.

"Estábamos en Sierra Nevada. Llegamos justo porque Fran tenía un compromiso en Sevilla esa noche y llegamos para que Fran directamente pudiera acudir a su compromiso, pero estábamos en la nieve", justificaba Lourdes.

La abogada se mostraba un tanto molesta al ser preguntada sobre ese supuesto distanciamiento entre los hermanos, que se lleva varias semanas rumoreando, a lo que contestó muy tajante: "Todo bien gracias".

Montes no dudaba en comentar, demostrando así la buena relación familiar que tienen, que su sobrino Cayetano "es monismo, es un muñeco, en todos los sentidos, no solo de guapo, que es evidente, sino de forma de ser es una monada". La mujer del torero aseveraba la buena relación que tienen todos los primitos Rivera: "Se llevan muy bien, se llevan fenomenal, además, son todos de una edad muy similar".

Además, la prensa ha aprovechado para preguntarle a Lourdes sobre sus planes de volver a ser madre, a lo que ella dudosa respondía: "Nunca se sabe. No lo sé, no sabría decirte. Depende del día, hay días que lo estoy deseando y otros días que no me apetece nada, así que no está todavía tomada la decisión", aseguraba Montes.

Lourdes Montes define con estas tres palabras a Manuel Vega, el novio de Tana Rivera