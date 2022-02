Lourdes Montes se pronuncia sobre la diferencia de edad de Tana Rivera y su novio Manuel Vega

Catapultada como una reconocida diseñadora, Lourdes Montes volvía a hacer gala de la elegancia que le caracteriza en una noche donde numerosos rostros conocidos de nuestro país se reunieron en un evento muy especial.

Noche más mágica todavía para la influencer Marta Lozano que celebraba el primer aniversario de su firma de cosmética 'The Glowfilter', que la mujer de Francisco Rivera no quiso perderse.

Una buena ocasión donde aprovechamos para preguntarle sobre la primera aparición pública de Tana Rivera con su nuevo novio, Manuel Vega, que tuvo lugar hace tan solo unos días en el desfile donde Lourdes presentó su nueva colección de moda flamenca.

Cayetana Rivera y su novio Manu Vega | Gtres

Definiéndose como una persona ''muy feliz y muy optimista'', la sevillana nos aseguraba que el empresario de 32 años le parece ''un chico encantador, estupendo, muy educado y muy trabajador'', afirmando que ''son muy jóvenes'' y que ''a ver qué tal''.

Unas palabras que nos recuerdan a las que horas antes pronunciaba Eugenia Martínez de Irujo, que dejó constancia de su buena relación con el sevillano, así como se mostró bastante molesta por algunas de las informaciones que apuntaban que algún miembro de la familia Alba estaría disconforme con este romance.

La notable diferencia de edad entre la pareja, a juzgar por las palabras que nos dijo Lourdes, no parece suponerle un inconveniente: ''Yo me llevo diez años con Fran, con lo cual, ahí lo dejo'', dejando prueba de que no cree que ese pueda ser un motivo que pueda entorpecer la relación.

Además, sobre la bonita estampa de Fran, Eugenia y su pareja, Narcís Rebollo, en SIMOF, Montes presumió orgullosa: ''Al final hay que llevarse bien. Además, no hay ningún motivo para llevarse mal y es mucho más cómodo y mucho más positivo para todos''.

