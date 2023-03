Lorena Castell, su nuevo retoque estético en los labios: "Es muy poquito pero visualmente se nota muchísimo"

Lorena Castell ha sabido cómo ganarse al público por su naturalidad, sentido del humor y trasparencia. En cada uno de los proyectos en los que participa, Lorena da todo de ella, se implica como la que más y hace que el público quiera saber más de ella. Una naturalidad que día a día demuestra a través de sus redes sociales.

A través de las redes, la presentadora muestra su estilo de vida, sus rutinas diarias, los proyectos en los que trabaja o los diferentes tratamientos de belleza que se realiza, como en esta ocasión, que ha publicado en su Instagram una historia en la que ha mostrado un pequeño retoque estético al que se ha sometido. Lorena ha acudido a un centro estético a realizarse distintos tratamientos, ha comenzado con un masaje y una sesión de radiofrecuencia en el rostro, y ha terminado con un retoque estético. En un vídeo publicado en sus stories, ha mostrado cómo se pinchaba los labios para aumentar su perfilado: "Y me he perfilado los labios un poquito! Me han quedado monísimos" ha explicado la catalana.

Proceso retoque estético Lorena Castell | Instagram

Tras subir este vídeo no ha querido mostrar a sus seguidores sin conocer el resultado, por lo que también ha publicado una imagen comparativa entre el antes y el después de perfilarse los labios, un pequeño retoque estético que ella misma ha confirmado que hace mucho: "Es muy poquito, pero os aseguro que visualmente se nota muchísimo y queda genial".

Resultado retoque estético Lorena Castell | Instagram

Hace unas semanas Lorena acudía a 'El Hormiguero' donde habló de su gran proyecto personal, 'Bingo para Señoras' un show lleno de fiesta, con bailes, acrobacias y mucho sentido del humor. Este espectáculo en el que la artista da rienda suelta a todas sus facetas artísticas: actriz, cantante, presentadora, humorista....