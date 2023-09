Lola Lolita nos cuenta cómo es su relación con su excuñado tras su ruptura con su hermana Sofía Surferss: "Trece es mi familia"

Este viernes pasado, el FesTVal de Vitoria acogía a los actores y actrices de Entre Tierras. El elenco de la serie de atresplayer desfiló sobre una arrolladora alfombra naranja antes de dar paso a la premiere. Sin embargo, sus protagonistas no fueron los únicos que brillaron sobre ella y es que influencers como Lola Lolita, Isaac Ibelky, Raquel Reitx, Víctor Pérez y Marina Rivers tampoco quisieron faltar a la importante cita

Un lugar donde pudimos hablar no solo con el artísticamente conocido como Vyperr sino también con la influencer alicantina que se mostraba "muy feliz" porque le habían acogido "con mucho amor". Triunfando tanto en el terreno personal como profesional, la joven nos aseguraba que al principio se tomaba "bastante mal" las críticas, sin embargo, se ha dado cuenta "que es gente que no me aporta absolutamente nada" y tan sólo se aplica "los consejos que me da mi familia, la gente que realmente me quiere".

Isaac Ibelky y Lola Lolita en la premiere de Entre Tierras | FesTVal

También pudimos preguntarle por cómo está llevando su amiga Violeta Mangriñán su segundo embarazo, si ha hablado con Marta Díaz, pese a su distanciamiento, tras su ruptura con Sergio Reguilón y sobre la reciente ruptura de su hermana Sofía Surferss con Trece, como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

En cuanto a cómo se encuentra la expareja de tiktokers, nos comentaba que "cada uno llevándolo a su manera, nadie es quién para juzgar, yo los quiero muchísimo a los dos y los dos son mi familia, así que les deseo lo mejor". Lola Lolita nos recalcaba que "Trece es mi familia" y confirma que su hermana "Sofía lo comprende perfectamente, no hay ningún problema y así seguirá".

Sobre los rumores que resuenan respecto a que la joven influencer podría haber iniciado una relación con el futbolista brasileño, Reinier Jesús, la novia de Isaac Ibelky nos aseveraba: "Yo no confirmo nada porque no es mi relación, así que si alguien tiene que decir algo, que sea ella".