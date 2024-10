Liam Payne deja huérfano de padre a su hijo de 7 años tras su muerte: así era su relación con él

El excantante de One Direction, Liam Payne, de 31 años, ha fallecido tras caer desde un tercer piso al patio interno de un hotel en Argentina, este miércoles 16 de octubre, según un comunicado de la policía local.

El director de comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Pablo Policicchio, ha declarado a The Associated Press que Liam "había saltado desde el balcón de su habitación". Poco después de las cinco de la tarde, la policía acudió al hotel después de recibir una llamada de urgencias sobre un "hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol".

Se trata de una muerte que ha dejado en shock a su legión de fans, pero que habrá sido aún más impactante para su familia, sobre todo para el pequeño Bear Gray Payne -el hijo que compartía con su ex, Cheryl Cole- que se ha quedado huérfano de padre a los 7 años.

Todo lo que se sabe sobre Liam Payne y su hijo

En 2017, el cantante, junto con su pareja de aquel entonces, la cantante Cheryl Cole, se convirtió en padre de su hijo, Bear Gray Payne. Liam se desvivía por su hijo y, de hecho, el pasado 29 de agosto, en su propio cumpleaños, le dedicó unas palabras: "Bendito sea. Ya está muy grande. Es un niño grande y parece un yo en miniatura. Como si necesitáramos más yos en el mundo".

Cheryl Cole y Liam Payne se conocieron en 2009, cuando él hizo una audición en un programa de televisión donde Cheryl era jurado. Sin embargo, no fue hasta 2016 que comenzaron a volverse más cercanos, y en mayo de ese año, aparecieron juntos en la alfombra roja de Cannes.

En la primavera de 2017, tras la llegada de su pequeño, la relación se empezó a torcer; hubo rumores que aseguraban que esto se debía a los constantes viajes de Liam con One Direction. Para silenciar los rumores, poco después hicieron una aparición conjunta en la alfombra roja de los Brit Awards.

No obstante, a finales de julio de 2018, la pareja finalmente anunció su separación a través de sus respectivas redes sociales: "Nos entristece anunciar que tomaremos caminos separados. Ha sido una decisión difícil de tomar para nosotros. Todavía nos amamos mucho como familia. Bear es nuestro mundo y les pedimos que respeten su privacidad mientras atravesamos esta situación juntos".

A pesar de que ya no eran pareja, Liam y Cheryl siempre quisieron mantener una relación cordial y que la vida de su hijo estuviera alejada de los focos.

En una entrevista para People, en 2022, Payne confesó que su hijo lo veía como un superhéroe y que lo necesitaba en su vida. "Lo veo dos veces por semana, a veces tres. Y me aseguro de que, cuando lo veo, él tenga el 100 por ciento de mi tiempo. Me aseguro de no estar con el teléfono ni perdiendo el tiempo en otro lugar", añadió sobre su relación con él. También explicó que le gustaba darle esos momentos de exclusividad padre-hijo.

Esta es la última foto que Liam publicó de su hijo, donde dejó el siguiente comentario en la publicación: "Quiero estar un día en cartelera, papi".