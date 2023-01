Las fotos de Laura Sánchez pinchándose insulina con las que visibiliza su diabetes: "Es una enfermedad silenciosa"

Hace dos años que la diabetes tipo 1 llamó a su puerta, "y aunque su llegada me cogió por sorpresa", Laura Sánchez asegura que "poco a poco" ha ido aceptándola "con la ayuda del equipo sanitario, el apoyo de mis seres queridos y los avances de la tecnología".

Sin embargo, la modelo reconoce "que no es fácil". Y es que, aunque pueda "llevar una vida absolutamente normal", su cabeza "toma mil decisiones al día, dudo, tengo miedo y no puedo dejar nunca de llevar el control sobre ella", algo que "a veces agota".

Una sincera confesión que ha detallado en su última publicación con unas fotos, que le hacen "sentir mucho" y cree que "dicen mucho", tomadas en un backstage donde la pillaron pinchándose insulina en la pierna: "Es una enfermedad silenciosa... y sé que esta etapa llegaría, la etapa en la que me cae menos bien la diabetes, la pasaré, porque al final todo pasa", expresa.

Además, la actriz que interpretó a Pepa Miranda en la conocida serie 'Los Hombres de Paco' ha querido matizar que "no son palabras tristes, ni mucho menos" puesto que se considera "una privilegiada que ama la vida y la disfruta, y el dulce este a veces amarga, pero solo a veces".

Así hablaba Laura Sánchez de su diabetes el año pasado

Fue durante una revisión ginecológica cuando Laura Sánchez descubrió que padecía una diabetes tipo 1, una afección crónica en la que el páncreas produce o muy poca o nada de insulina.

Un año después de aquello, durante la inauguración de la exposición homenaje a 'La bata de cola', la alemana de 41 años se sinceró en canal sobre su diabetes emocional.

"Tengo diabetes tipo 1 y, bueno, me he hecho a ella... Soy una persona organizada, me controlo mucho... No es fácil, yo entiendo que hay gente que no lo lleva bien y es que no es fácil, pero como hace poquito me dieron los resultados y me felicitaron, pues eso te motiva... pero la verdad es que es un control diario y un esfuerzo diario. Pero se lleva bien", confesaba frente a las cámaras de Europa Press.