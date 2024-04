José Manuel, padre de Laura Ponte, cuenta que en la boda de su hija con Beltrán Gómez-Acebo sufrió un ictus y qué hizo el rey Juan Carlos

20 años después de que Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo se dieran el sí, quiero, ha salido a la luz el motivo por el que el padrino de bodas, José Manuel Ponte, tuvo que abandonar el enlace y permanecer tres días ingresado. Ha sido él mismo el que ha revelado su secreto mejor guardado para las páginas de LOC, explicando que le dio un ictus unos de los días más felices para su hija y que fue don Juan Carlos quien le ofreció ayuda. ¿Qué pasó?

La reina Sofía, el rey Juan Carlos, Pilar de Borbón y José Manuel Ponte en la boda de Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo | Gtres

Durante la ceremonia, el padre de Laura, en sus propias palabras, sintió cómo se moría. Un complicado estado de salud del que se dieron cuenta Jaime de Marichalar y los reyes Juan Carlos y Sofía: "Mi consuegra me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que me había torcido un tobillo". Pero José Manuel, por el día ta especial que era y por protocolo, aguantó hasta que no pudo más: "Los Reyes estaban en primera fila y Juan Carlos me dijo que tenía a mi disposición su UVI móvil militar. Le dije que prefería la Seguridad Social".

Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo el día de su boda en 2004 | Gtres

Finalmente, después de darle sin querer a la baronesa Thyssen al estirar las piernas y sin poder beber un Felipe II, "un coñac fantástico", José Manuel se fue directamente a urgencias, donde estuvo ingresado varios días y, como él mismo ha confesado, "nadie se enteró por qué era".

La boda -la primera aristocrática de Letizia- se celebró en La Granja de San Ildefonso, concretamente en la Insigne Real Iglesia Colegiata, y asistieron más de 500 invitados. Siete años después, en 2011, la pareja anunció su separación. A pesar de todo, han mantenido una maravillosa relación por el bien de sus dos hijos, Luis Felipe y Laura. Y, aunque José Manuel nunca ha ocultado ser republicano, solo tiene palabras de cariño hacia la que fue su familia política: "Pilar de Borbón era una señora elegante, dadivosa, simpática (…) Al principio contemplé horrorizado la relación de mi hija con Beltrán, porque somos de familia republicana, luego me pareció un hombre excelente".