El mensaje oculto de Laura Escanes en la canción de su última foto: "No quiero contar otra mentira"

Ni que decir tiene que estos meses están siendo llenos de emoción para Laura Escanes, pues la influencer ha tenido que pasar por una ruptura tras 7 años de amor y una hija en común.

Si recomponer un corazón herido es complicado, lo es aún más cuando estás en el centro de todas las miradas y eso es lo que le ha pasado a la que hasta el 25 de septiembre era la mujer de Risto Mejide.

Fue hace una semana cuando la revista 'Lecturas' publicaba las fotos que darían un nuevo vuelco a la historia de Laura, pues en ellas aparecía besándose con su 'nueva pareja', el cantante Álvaro de Luna.

Sin embargo, lejos de pronunciarse ninguno de los dos sobre esto, la influencer ha intentado seguir con su vida y hacer caso omiso a toda la persecución a la que está expuesta.

Eso sí, siempre que puede trata de desahogarse con sus seguidores y ahora ha encontrado una nueva aliada en la música.

Así, no es la primera vez que Laura envía mensajes sobre cómo se encuentra gracias a las canciones que publica y esta en concreto es muy reveladora.

Se trata de la canción 'Flying' de Tom Odell y la captura que ha hecho lo dice todo en apenas unas cuantas líneas: "Tuve un mal año. Lo pasé mal superando mis miedos", reza la letra.

"No quiero contar otra mentira. No quiero escribir otra canción de amor. No quiero ni siquiera intentarlo", son otras de las frases que esconden esta foto.

Y es que la canción, que habla de lo difícil que es pasar página, acaba con un "es triste lo triste que puede ser esta vida".

Pero si hay una frase que ha señalado la influencer ha sido la siguiente: "No quiero hablar de mis problemas".

Y es que, aun estando en el foco mediático, Laura Escanes está tratando de mantenerse fuerte contra viento y marea.

