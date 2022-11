La noche "intensita" que vivió Laura Escanes al reaparecer después de sus fotos con Álvaro de Luna

Las redes de Laura Escanes ya cuentan en su muro con una publicación de su primera reaparición pública tras salir a la luz sus cómplices imágenes con Álvaro de Luna. Dos fotos tomadas en "la noche intensita de ayer" donde la influencer aparece posando en el photocall del estreno del documental de su gran amiga, Dulceida.

Una esperada aparición donde la catalana lució un sugerente vestido con aberturas y tiras con el que se convirtió en una de las protagonistas del evento más allá de la expectación que generaba su presencia por su presunta relación con el cantante sevillano.

Y es que, fue una noche un tanto delicada e "intensita" para la joven de 26 años que tuvo que hacer frente a todos los periodistas convocados que no dudaron en preguntarle por sus sonadas fotografías besando al que fuera integrante del grupo 'Sinsinati'.

"Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada. Van a seguir saliendo titulares, cada uno se va a montar la historia que quiera, yo sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila, poco a poco", comenzaba explicando Laura.

Asimismo, firme en su decisión de mantener su vida privada alejada del foco mediático, la creadora de contenido se mantenía clara en su postura: "No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece".

Primeras palabras de Álvaro de Luna tras sus fotos con Laura Escanes

Este miércoles, Álvaro de Luna regresaba a Madrid tras su comentada escapada a Tenerife. Una llegada que captaban los micrófonos de Europa Press, ante los que el artista confesaba de primeras que estaba "moreno". Sin embargo, ante la insistencia de la prensa sobre su romance con Laura Escanes, el joven confesaba que es "muy feliz".

