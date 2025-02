Laura Escanes responde con naturalidad a si tendría algún problema en conocer a Grecia Castta, la novia de Risto

Laura Escanes se está convirtiendo en una de las famosas imprescindibles en cada alfombra roja o presentación, y es que la influencer está cada vez más cómoda delante de las cámara y cautiva con su naturalidad a la hora de responder.

Este martes, Grecia Castta, la actual novia de Risto Mejide, acudía a la presentación del nuevo espectáculo del Mago Pop en Madrid, un evento al que cabía la posibilidad de que la influencer también asistiese... Pero parece que, por suerte, estamos ante una relación muy cordial entre las partes.

Y es que si este martes, "pues nada, saludarla", era la respuesta de Grecia a las cámaras cuando le preguntaban qué haría si se encontrase con Laura Escanes, la influencer no ha dudado en responder en la misma sintonía que Grecia.

"No la conozco, pero vamos, es que ningún problema, yo soy la mujer más fácil del mundo yo creo, o intento serlo", contestaba a los medios durante la presentación del podcast Queridas hermanas 5 cuando le preguntaban si tendría algún problema en conocerla. "Yo no tengo problemas con nadie, no me enfado con nadie, no discuto con nadie, o sea que todo bien" ha asegurado mostrándose de lo más pacificadora. ¿Conseguiremos verlos juntos en algún evento futuro?

Laura Escanes atendiendo a Europa Press | Europa Press

La influencer y presentadora también se ha pronunciado sobre la información que ha salido recientemente y que afirma que cuando rompió con Álvaro de Luna llamó a Atenea Pérez para preguntarle si había tenido una relación con el cantante. "La verdad es que no sé dónde sale eso porque tengo súper buen rollo con ella, es una niña. Fue una conversación súper normal. A ella le contaron que como que yo estaba medio enfadada o que había habido pique ahí y para nada", ha zanjado. Además, para evitar entrar en más detalles o remover cosas del pasado, Laura Escanes ha decidido poner fin a las preguntas respecto a su exnovio: "Es que ahora esto yo creo que ya no toca".