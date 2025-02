Grecia Castta, total naturalidad ante un posible encuentro con Laura Escanes en el mismo evento

Han pasado más de dos años desde que Laura Escanes y Risto Mejide decidieran divorciarse, mirando siempre por el bien de su hija en común, la pequeña Roma. Desde entonces, el presentador ha tenido dos relaciones: con Natalia Almarcha y actualmente con Grecia Castta.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Risto y Grecia confirmaron su historia de amor después de unas semanas de rumores. Y, aunque son discretos al hablar de su vida privada, en más de una ocasión no han podido ocultar su amor delante de las cámaras.

Grecia Castta y Risto Mejide en los Premios Iris | Gtres

Pero ¿cómo reaccionaría Grecia al coincidir con Laura Escanes? Es la pregunta que le ha hecho la reportera de Europa Press a la novia de Risto en el último evento al que ha asistido, la presentación del nuevo show del Mago Pop.

Grecia Castta en el evento de Mago Pop | Gtres

Al informarle de que la influencer estaba convocada también para asistir al photocall, Grecia ha respondido con total naturalidad: "¡Ah! Pues mira qué bien, me alegro".

Alegando que no sabía que Laura iría al mismo evento, ha respondido qué haría si coincidieran: "Pues nada, saludarla". Y, con una sonrisa y la máxima naturalidad, se ha alejado de los medios, dejando claro que entre ella y la ex de su pareja no hay ningún tipo de mal rollo.