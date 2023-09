Laura Escanes reacciona a la tercera reconciliación de Risto Mejide con Natalia Almarcha y sus rumores de compromiso

Laura Fa y Lorena Vázquez anunciaban en Mamarazzis que Risto Mejide y Natalia Almarcha se han reconciliado de nuevo, aunque "no tiene planes de irse a vivir juntos". Además, el perfil de Instagram llamado La Cuernis ha desvelado que el presentador se dejó ver en la joyería Suárez de Granada comprando un anillo muy caro, mientras disfrutaba del fin de semana con la farmacéutica.

Este viernes, las cámaras de Europa Press fueron testigos de cómo Laura Escanes acudía al concierto que ofrecía su pareja, Álvaro de Luna, en Madrid y reaccionaba a la reconciliación sentimental de su exmarido. La influencer aseguraba que no sabe bien la situación sentimental por la que atraviesa su exmarido, pero que sí es así, se alegra: "No sé, ya tengo un poco de lío, pero si está feliz, fenomenal".

Además, al conocer que Risto le habría regalado un anillo a su novia, nos comentaba que se alegra: "Hombre, y tanto, por supuesto... Todo fenomenal" y nos comentaba que ella también tiene anillos valiosos: "Las joyas son como muy importantes ¿no? Las tienes ahí guardadicas y tal".

Laura, que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida al lado del cantante, reaccionaba sorprendida cuando le preguntábamos si le gustaría recibir una alianza por parte de su pareja: "¡Uy, de verdad!".

Laura Escanes y Álvaro de Luna, felices tras su concierto | Instagram / @lauraescanes

Además, la influencer tuvo que hacer frente a la pregunta relacionada con la entrevista que concedió su novio aseguran que tienen relaciones sexuales 30 veces al mes: "Ay, Dios mío no me vayas a preguntar... Está muy bien, no me quejo, es que cuando estás ahí cuentas muchas cosas, igual que tú que me empiezas a preguntar y cuento cosas y después me arrepiento".

Por último, Laura nos confesaba que su hija y Álvaro se quieren tanto que para ella "es una cosa tan natural que tampoco lo veo como un gran paso". Además, nos desvelaba que la pequeña le pide en el coche canciones del artista: "Me dice venga, vamos a poner canciones de Álvaro".