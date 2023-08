Laura Escanes, rotunda tras denunciar unas fotos suyas sin ropa creadas con Inteligencia Artificial: "Si me quiero desnudar, me desnudo yo"

Este martes Laura Escanes utilizaba la gran difusión que tiene a través de sus redes sociales para denunciar públicamente que su imagen había sido utilizada para crear unas fotos suyas desnuda hechas mediante Inteligencia Artificial: "Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan".

Un tuit que rápidamente generaba un gran impacto y un alto número de reacciones. Entre ellas, muchas negativas a las que la influencer catalana no dudaba en responder: "Hay una cosa que es el consentimiento o la decisión propia. Y ella lo hace porque es SU decisión y su cuerpo y porque no tiene nada de malo. Que lo hagan con el mío, decidiendo por mí, sin consentimiento, no es lo mismo. Si quiero desnudarme yo decido cuándo hacerlo, no unos energúmenos".

Críticas y comentarios muy ofensivos que continuaban este miércoles... Pero, una vez más, Laura Escanes ha demostrado que ella no se va a quedar callada y ha querido responder de nuevo así de rotunda a un usuario de Twitter que incluso le rescataba unas fotos que ella publicó desnuda a través de sus redes y le comentaba de forma irónica: "¿Te refieres a estas?".... A lo que la influencer ha respondido de forma tajante defendiendo de forma muy aplaudida la libertad que tiene ella sobre su cuerpo y el respeto que debe tenerle el resto: "Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos".

¿Hasta dónde van a llegar los límites de la IA?