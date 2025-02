Laura Escanes confiesa que Iker Casillas también le siguió en redes: "A lo mejor le gusta mi contenido y mis skins routines"

Al publicarse las fotografías con María José Suárez por las calles de Madrid y, semanas más tarde, con Claudia Bavel, Iker Casillas está en boca de todos. Según aseguran muchos profesionales de la comunicación, todo lo que antes no ha salido a la luz, podría hacerlo ahora.

El testimonio de Claudia Bavel ha conllevado que se hable de otras mujeres a las que Casillas comenzó a conocer por redes sociales. Una técnica habitual entre lo más jóvenes y que está a la orden del día en la actualidad: seguirse en redes sociales y comenzar a una conversación por mensaje directo.

Iker Casillas y Gerard Piqué presentan la nueva campaña publicitaria de 'Uber Eats' | EUROPAPRESS

Claudia no ha sido la única, este fin de semana Laura Escanes ha confirmado que el que fuera portero del Real Madrid también le siguió a ella en Instagram. Eso sí, ha dejado claro que en ningún momento le mandó ningún mensaje.

La influencer acudía a la cena previa a los Premios Goya, organizada por Goa Organics, desvelando que hace unos años también recibió el 'follow' del futbolista, pero que, en su caso, nunca tuvo una conversación con él.

Laura Escanes en un evento de Goa Organics | Gtres

"Sí. No sé si aún me sigue. En su momento sí que me seguía, pero me sigue mucha gente", confirmaba Escanes y añadía: "A lo mejor le gusta mi contenido y mis skins routines y todas estas cosas".

Además, Laura dejó claro que "no me sorprende nada en la vida ya", pero también aclaraba que "no" había recibido nunca un mensaje del futbolista, por lo que su caso solo se asemeja en una parte a otros testimonios que han salido a la luz estos días.