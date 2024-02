Lara Dibildos habla de una "amistad diferente" con Cándido Conde-Pumpido tras ser fotografiados juntos de nuevo

El pasado mes de octubre, cuatro meses después de descubrirse (y confirmarse) la inesperada historia de amor entre Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido, se confirmaba su ruptura. Breve, pero intenso, y justo al mismo tiempo que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional se veía envuelto en una presunta agresión sexual de la que finalmente quedó en libertad. Pero parece que fue solo un parón en su romance y ahora, de nuevo cuatro meses después, parece que han vuelto.

Así lo ha confirmado la revista Semana, con unas nuevas imágenes en las que la pareja sale paseando por Madrid para después entrar en la casa de la hija de Laura Valenzuela. Y con las que dejan claro que, hayan vuelto o no, su complicidad y buena sintonía sigue tan presente como el primer día.

Tras este bombazo, Europa Press ha podido hablar con Lara, quien ha calificado esta relación como una "amistad diferente". Asustada, abrumada y algo nerviosa al ver a la prensa, ha esclarecido repetitivamente que "no" se trata de una segunda oportunidad, intentando desviar la atención hacia otro tema: "Mira me voy al Zorrilla de Valladolid a hacer una lectura dramatizada, que es lo que de verdad me tiene de los nervios".

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido | Gtres

Después de las imágenes publicadas y entre rumores de nueva oportunidad en el amor, Lara ha explicado cuál es la situación actual entre Conde-Pumpido y ella: "No, no, ¿segunda? No, hemos retomado el contacto, me ha ayudado mucho legalmente con un tema personal". No ha querido entrar en detalles, pero al preguntarle si se trata de una amistad normal, ha subrayado: "Hombre, es una amistad diferente, pero no, ahora mismo…". Eso sí, tiene fluir sin pensar en lo que les deparará el futuro y si surgirá algo más entre ellos dos: "No lo sé, yo con eso tengo bastante".