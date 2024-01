Lara Dibildos no sabe si mantendrá relación con su ex, Cándido Conde-Pumpido, aunque asegura que no hay rencor entre ellos

Lara Dibildos ha reaparecido en un photocall después de conocerse que el caso por presunta agresión sexual por el que fue arrestado su expareja, el abogado Cándido Conde-Pumpido, ha sido archivado.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido | Gtres

La actriz, hija de la fallecida Laura Valenzuela, ha acudido a los Premios Iris. Tras su paso por el photocall, la intérprete ha concedido unos minutos a la prensa y se ha pronunciado sobre su ex, que recientemente concedía una entrevista tras archivarse la causa.

Lara Dibildos, en los Premios Iris | Gtres

Unas declaraciones donde dejaba una puerta abierta a una posible reconciliación con Lara, aunque parece que ella lo tiene más claro, o no a juzgar por su reacción, cuando le preguntan si podrán ser amigos en un futuro a pesar de la buena relación que mantiene ella, casi siempre, con sus exparejas: "Bueno, hay de todo así que lo que pasa es que cuando me llevo mal no lo cuento pero también lo hay, también lo hay".

Aunque reconoce que entre ellos no hay ningún tipo de rencor: "Uy, ningún problema. Por ahí ningún problema".