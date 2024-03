Lara Dibildos se emociona en plena actuación al recordar a su madre

Cuando se cumple un año del fallecimiento de Laura Valenzuela, Lara Dibildos ha roto a llorar sobre el escenario cuando Julia -el personaje que interpreta- habla del fallecimiento de su madre. La actriz dice el texto, visiblemente emocionada: "pues porque yo también perdí a los míos. ¿tú qué te crees? ¿qué eres el único? Mi padre nos abandonó cuando yo era un bebé, no sé nada de él. Y mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. ¿sabes una cosa? Que no pasa ni un día que no me acuerde de ella".

Lara comparte escena con el actor César Lucendo, y ha tomado el testigo de Paula Prendes, que por motivos de agenda no podía actuar en algunas fechas. Se trata de una comedia que transcurre durante la pandemia en la que la actriz y presentadora interpreta a Julia, una abogada residente en Londres que tiene que mudarse a España por motivos laborales. Lucendo es Fede, un policía de baja por depresión. Los personajes que interpretan son dos desconocidos que se ven abocados a convivir juntos durante 99 días.

El momento del que hablamos y que pone de manifiesto el amor de Lara por su madre, tiene lugar en una escena en la que Julia habla de la muerte de su madre: "Pues porque yo también perdí a los míos. ¿Tú qué te crees? ¿Qué eres el único! Mi padre no se abandonó cuando yo era un bebé. No sé nada de él. Y mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. ¿Sabes una cosa? Que no pasa ni un día que no me acuerde de ella -Lara se emociona mucho-. Y es que en ese fragmento de la obra dialogan sobre el fallecimiento de sus respectivas madres.

Dedicatoria de Lara un año después: "ella estaría supero orgullosa"

Muy emocionada, Lara Dibildos vivía este sábado un día de lo más especial encima del escenario. Actuaba en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, con su obra 'Estado de alarma' y al terminar no dudaba en dedicársela a su madre por cumplirse el primer aniversario de su muerte.

Tras la actuación, la hija de Laura Valenzuela hablaba para las cámaras de Europa Press en exclusiva y confesaba que "hace un año, ella falleció el 17, mañana, pero bueno, hoy sábado por la tarde, a esta hora, ya estábamos despidiéndonos".

Un día que le hace recordar ese momento tan doloroso para ella, pero que la actriz lo ha disfrutado encima del escenario y homenajeándola por todo lo alto. En ese sentido, Lara nos desvelaba que "me cuesta muchísimo" subirse encima de las tablas y recordarla.

"Ya has visto que me emociono enseguida, también porque... Cuando llegan estos días, es como que te pega otro bajón, ya estás mejor, y los recuerdos todo el día... Es complicado. Pero bueno, también a la vez es emocionante, porque yo sé que ella estaría súper orgullosa" explicaba la actriz.