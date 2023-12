Lara Dibildos confiesa que ya no tiene "ninguna relación" con Cándido Conde-Pumpido: "No tengo nada que ver con él"

Mientras Cándido Conde-Pumpido se recupera del vendaval mediático en el que se ha visto inmerso este último mes, Lara Dibildos -que rompió con él días antes del escándalo- se ha pronunciado sobre la actual relación que mantiene con el abogado.

Además de confesar a las cámaras de Europa Press que le parece "muy fuerte" todo lo que está pasando, ha desvelado que ya no tiene ningún tipo de contacto con el que un día fue su pareja. A pesar de su amabilidad y de desearle "lo mejor" a su ex, se ha desmarcado definitivamente de su vida: "Yo no soy quién para hablar, no tengo ninguna relación con Cándido. Que le deseo lo mejor, eh, pero no tengo nada que ver con él". Unas palabras con las que ha dejado entrever que la palabra amistad no reina entre ellos.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido en el funeral de María Teresa Campos | Gtres

Centrada en su profesión, la actriz está deseando que lleguen las Navidades para juntarse con la familia y reencontrarse con su hijo Álvaro, que estudia en Estados Unidos: "Le estoy esperando como agua de mayo. Estoy muy orgullosa, pero como él está feliz, tú sabes que unos padres se sacrifican".

Esta será la primera Navidad sin su madre, Laura Valenzuela, a la que ha recordado al hablar de la muerte de Concha Velasco: "Es otra vez como con María Teresa Campos. Recuerda lo que es que se vayan las grandes y bueno, los hijos somos los que quedamos aquí con mucha pena, mucha tristeza".

Lara Dibildos en el homenaje a María Teresa Campos | Gtres

Eso sí, la Chica Yeyé será eterna como su madre: "Seguro que están ahí arriba hablando del pasado y disfrutando. Seguro que cuidándonos tanto ella de sus hijos, como la mía de mí y de sus nietos".