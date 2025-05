Del Té Matcha a las tortillas de patata: Los negocios de Violeta Mangriñán, María Pombo y otras influencers

Toda persona busca crecer en su carrera profesional, y las influencers no son menos. Dado que en las redes sociales hay cada vez más creadores y creadoras de contenido, hace falta diversificar el negocio, y parece que nuestras famosas favoritas tienen claro hacia dónde hay que ir: la restauración.

Cada vez son más las influencers que abren su propio restaurante, bar o café para ofrecer a sus seguidores y seguidoras un third place en el que socializar, comer y, obviamente, posturear.

Maison Matcha de Violeta Mangriñán

El primer negocio que se nos viene a la mente es el Maison Matcha de Violeta Mangriñán, un local especializado en productos con té matcha que lo está petando. No solo ofrece bebidas y dulces con este superalimento, también propone un entorno minimalista y elegante en el que empezar la mañana. El color verde de su cartel es su seña de identidad. Actualmente, cuenta con dos locales en Madrid, y los followers de Violeta ya le están pidiendo otro en Valencia.

La Martinuca de María Pombo

Si hay algo que triunfa en las redes sociales son los vídeos de tortillas de patatas grandes y jugosas. Esas tortillas como las que hacía la abuela y que tanta pereza da hacer a las generaciones más jóvenes. Por eso, María Pombo y Pablo Castellano no dudaron en convertirse en socios de La Martinuca, las tortillas a domicilio que tanto triunfan en la capital de España y que ahora también se pueden pedir en Barcelona.

Casto, de Sara Giménez y Sofía Bustin

Sara Giménez y Sofía Bustin son una pareja de influencers muy trabajadoras que están arrasando con su obrador en Chueca. Se llama Casto House y su producto estrella es el croissant de pistacho. También cuentan con café de especialidad y otros dulces que están funcionando tan bien entre la clientela que Sara y Sofía ya han empezado las obras de Casto II.

Próximas aperturas

Como vemos, nos encontramos ante un boom de negocios de restauración de influencers. ¡Y los que quedan por venir! A finales de marzo, Sara Baceiredo, Candela Pérez y Nuria Robleño nos desvelaron su próximo proyecto en conjunto: un sports hub y social café llamado Always Open, del que aún no tenemos demasiada información.

Y por si este punto de encuentro para deportistas no fuera suficiente, Robleño también está inmersa en la creación de Apetito House junto a la influencer Lucía Avendaño. ¿Qué será? No tenemos ni la menor idea, solo que "no van a abrir otro specialty coffee en Chamberí".

Por último, Ana Peleteiro, que además de como deportista también triunfa en su faceta como influencer, está a punto de abrir Area Café, una cafetería en La Coruña donde acompañar esta bebida con pasteles, galletas y una buena "vibe".