Lara Dibildos asegura que "sabía más cosas desde el principio" tras retirarse los cargos contra su ex, Cándido Conde-Pumpido

Importantes novedades en el caso de Cándido Conde-Pumpido en los últimos días. Después de que la mujer que lo denunció por presunta agresión sexual retirase la demanda en su contra, ya que las grabaciones de vídeo aportadas por el exnovio de Lara Dibildos a la jueza desmontarían sus argumentos, ha salido a la luz el pasado delictivo de la brasileña, en búsqueda y captura en su país natal por intento de homicidio.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido | Gtres

Una información que da un giro radical al asunto y sobre la que Cándido no se ha pronunciado, puesto que tras sufrir un desmoronamiento en su salud mental, está ingresado desde hace hace casi tres semanas en una clínica psiquiátrica.

Ahora es Lara Dibildos la que nos cuenta cómo se encuentra su exnovio: "Está recuperándose" ha revelado cuando le hemos preguntado cómo está después de que la mujer retirase la denuncia en su contra justo antes de que saliese a la luz que está en búsqueda y captura en Brasil.

"Ya sabéis que yo desde un primer momento no he hablado aunque he sabido muchas cosas desde el principio, pero ya os dije que yo ya no estaba con él. No tenía ninguna relación con él, digo sentimental, con lo cual no pensé que tuviera que ser yo quien tuviera que hablar y lo sigo pensando" ha añadido, dejando entrever que sabía desde el principio del carácter conflictivo y delictivo de la brasileña que denunció a su exnovio pero que no era ella la que tenía que pronunciarse sobre este asunto.

Sin entrar en detalles sobre cómo está anímicamente Cándido porque "no soy quién para leer más", Lara sí ha confesado que "está en muy buenas manos tanto con su abogado, con Ricardo Álvarez Osorio, como con los médicos y hasta ahí puedo leer". "Espero que se recupere, claro que sí" ha concluido.