Lara Dibildos confiesa qué es lo que le preocupa de Álvaro Muñoz Escassi: "Llega a un punto que es humano"

Lara Dibildos ha vivido una noche especial durante la Gala contra el Cáncer celebrada en Marbella, donde ha sido galardonada con el premio The Fighter en reconocimiento a su contribución a la visibilidad y normalización del cáncer. La actriz, quien ha superado la enfermedad junto a su madre, Laura Valenzuela, ha aprovechado la ocasión para expresar su gratitud y compartir su experiencia personal.

Lara Dibildos, con su premio The Fighter | Gtres

En una emotiva ceremonia, ha dedicado el premio a su madre, destacando la importancia de la salud y el apoyo familiar en la lucha contra el cáncer. "Lo que pasa es que muchas veces pensamos que un premio a nuestro trabajo es lo que más ilusión nos hace, porque nos hace mejorar, impulsar, nos da un futuro. Pero la realidad es que si no tenemos salud, lo demás no sirve absolutamente para nada. La salud de nuestros familiares y la nuestra es lo que de verdad nos da la felicidad", ha señalado la actriz, visiblemente emocionada.

Lara Dibildos posa para los medios en Marbella | Gtres

La artista ha recordado cómo el cáncer ha impactado profundamente en su vida y en la de su madre. "Yo viví esta enfermedad cuando era muy jovencita. Me cambió la vida. Creo que soy la que soy hoy en día gracias a aquella enfermedad, porque, ojalá no me hubiera pasado, pero cuando ya te vienen las cosas así, hacen que evoluciones y cambies. Y encima tuve el apoyo de mi madre, el mejor apoyo que se puede tener", ha explicado. La actriz ha remarcado que tanto ella como su madre fueron afortunadas al superar la enfermedad y agradeció el apoyo recibido.

Una gala a la que acudió junto a su novio, Carlos Maturana, consolidando su relación. La pareja ha disfrutado de la noche juntos, y ella ha señalado que se encuentra en un momento dulce tanto en el ámbito personal como profesional. "Me va a hacer mucha ilusión. Me voy a emocionar mucho, también lo tengo que decir, porque estoy en Marbella y, además, mi madre estuvo muy ligada siempre a la asociación", ha añadido.

Lara Dibildos, junto a su novio, Carlos Maturana | Gtres

Sobre las polémicas que rodean a Álvaro Muñoz Escassi, padre de su hijo, ha explicado: "A mí me preocupa que él esté bien porque está pasando una época muy dura". Ha comentado que su ex no atraviesa un buen momento: "Es humano, y por muy tío que sea echado para adelante y que se pone el mundo por montera, pero llega un punto que es humano y que tiene corazón y que... Y bueno, pues es normal, pero bueno, al final todo pasa".

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi | GTRES

En cuanto a sus proyectos futuros, Lara ha confirmado que continuará trabajando en sus proyectos teatrales, bromeando sobre su próxima obra con Carlos Sobera. "¡Ay!, no me he dado cuenta que voy a estar rodeada de Carlos en mi vida", ha bromeado, refiriéndose a su novio, Carlos Maturana, presente en el evento.