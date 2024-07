Lara Dibildos defiende a Álvaro Muñoz Escassi tras sus polémicas: "Es alguien fundamental en mi vida"

Lara Dibildos está en un momento muy bonito de su vida. Enamorada de Carlos Maturana, disfrutando de esta historia de amor y completamente ajena a las polémicas que están rodeando a su ex, Álvaro Muñoz Escassi. ¿La última? Las imágenes junto a Hiba Abouk que confirman que comparten algún tipo de relación desconocida hasta la fecha.

De nuevo en Madrid y aún con resaca emocional de la escapada con su nueva ilusión, Lara ha atendido a los micrófonos de Europa Press: "Estoy un un momento, como he dicho todo este tiempo, de tranquilidad y felicidad. Sonriendo y disfrutando del momento". Una etapa muy especial en su vida en la que Carlos ha jugado un papel fundamental: "Es un tío estupendo, muy buena gente, muy normal y con mucho sentido del humor".

Siempre con palabras buenas para la gente que está y ha estado en su vida, ha sacado la cara por Escassi en uno de sus momentos más convulsos. Y es que, desde que puso fin a su historia de amor con María José Suárez, no ha dejado de estar en el centro de la polémica. Primero por su infidelidad con Valerí y ahora con una relación -parece que más allá de la amistad- con Hiba.

Algo de lo que no se ha querido pronunciar Lara: "Cuando hay este follón mediático intentamos preguntarnos lo menos posible porque si luego sale algo o se filtra algo no somos ni él ni yo, aunque ya lo sabemos porque siempre lo he dicho, somos familia".

Lara Dibildos en Madrid | Europa Press

Pues, aunque la figura de Escassi está siendo muy cuestionada, Lara solo tiene buenas palabras para él. Mantienen un vínculo desde hace más de dos décadas y, aunque ha preferido no opinar sobre sus relaciones sentimentales, sí que lo ha hecho sobre cómo ha sido con ella: "Lo que sí opino es que es alguien fundamental en mi vida. Me ha demostrado que es un tío muy generoso con su gente, que está ahí para todo de verdad y eso es lo que a mí me importa sobre todo por nuestro hijo, que además es un padre estupendo".

En cuanto a su testimonio sobre las relaciones con mujeres transexuales, la hija de Laura Valenzuela ha preferido mantenerse al margen y confesar que lo único que le importa es que Álvaro esté bien: "Lo que me duele es que él lo pueda pasar mal, porque creo que las cosas que suceden en nuestra vida privada tienen que quedar en nuestras vidas privadas, en casa".