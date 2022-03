Kira Miró habla de su relación con Salva Reina: "Nunca imaginé poder ser tan feliz"

Más información Eugenia Osborne, pillada con otro hombre que no es el ex de Kira Miró

Kira Miró y Salva Reina se han convertido, sin duda, en la pareja del momento desde que el pasado miércoles se hiciera pública su relación. Ahora, ambos se encuentran en el Festival de Cine de Málaga para presentar su nueva película y tanto el uno como el otro se ha deshecho en halagos y ha tenido bonitas palabras de cariño y admiración con su pareja.

"Las palabras se quedan cortas, es maravilloso", dice Kira sobre el actor. Además, La actriz también confiesa estar en la mejor etapa de su vida y le cuesta creer lo feliz que es al lado de Salva Reina: "Estoy feliz de la vida, nunca imaginé poder ser tan feliz".

Kira Miró en el Festival de Cine de Málaga | Gtres

Por si no fuera poco, Kira Miró no descarta que pudiera haber boda entre ellos en un futuro: "Nunca se sabe". Y también revela que le encantaría estar nominada a los premios Oscar, que se celebran este domingo, junto a su pareja: "Hombre, claro. Yo, por soñar, puedo soñar lo veo muy difícil".

La noticia de su relación acaparó todos los titulares, algo que a ellos les pilló por sorpresa: "Sí, sí. Claro, no me imaginé que pudiera pasar algo así". Sin embargo, su amor no ha recibido críticas hacia su relación por parte de familia o amigos: "todo el mundo encantado". Prefiere no desvelar los detalles de su relación: "no voy a hablar más, me están tirando de la lengua".

Últimas parejas de Kira Miró

Las últimas relaciones que se conocen de la actriz Kira Miró son, la más reciente, con su ex novio el fisioterapeuta del Real Madrid, Samuel Castillos. Y también con el cantante barcelonés Daniel Carbonell (conocido como Macaco), con el que fue pareja entre 2007 y 2016.

