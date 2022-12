Kim Kardashian muestra su lujoso cuarto de baño navideño: ¡Tiene 9 árboles!

Las decoraciones de Navidad de las casas de los famosos son siempre de lo más extravagantes, pero este año Kim Kardashian se ha pasado el juego. La empresaria ha convertido su cuarto de baño en un espectacular bosque navideño.

La más famosa de las hijas de Kris Jenner, ha mostrado, a través de las historias de Instagram, lo bonito que se ve su baño por la noche con su nueva decoración navideña. La estancia, toda en color crema y con una bañera de diseño, tiene un gran ventanal que ha sido cubierto con 9 árboles de Navidad llenos de luces, creando así un ambiente mágico.

"Mi cuarto de baño es, literalmente, el cielo. Me hace muy feliz", dice la multimillonaria en su vídeo.

Como en un hotel de lujo

A estas alturas a nadie le extraña que Kim Kardashian se gaste cientos de miles de euros en pequeños detalles que conviertan sus pertenencias en algo único y exclusivo. Por eso, la madre de North, Chicago, Saint y Psalm ha encargado la decoración navideña de su cuarto de baño al director artístico de la cadena de hoteles de lujo Four Seasons, Jeff Leatham.

Él es el artista que ha convertido esta parte de la mansión de Kim en un paraíso navideño. ¿A quién no le gustaría darse un baño relajante con estas vistas?

Leatham también fue el encargado de montar el gigantesco árbol de Navidad de Kylie Jenner

¿Cuánto dinero se han gastado las Kardashian en la decoración de Navidad?

El precio de contratar a un experto como Leatham para decorar una mansión con adornos de Navidad lo desconocemos. Pero para hacernos una idea de lo caro que es un servicio de este artista, hemos indagado en su tienda online.

Leatham vende ramos de flores que van desde los 275 hasta los 1.8000 dólares. Y ahora, ha lanzado una colaboración con la empresa Williams-Sonoma para vender coronas de Navidad a precios que rondan los 200 dólares.

Preparados para recibir a Elf on the Shelf

En sus siguientes stories, Kim muestra lo que han preparado sus hijos para dar la bienvenida a 'Elf on the Shelf'. Los pequeños West han repartido muñecos de duendes por toda la casa, cada uno con una temática distinta: el bombero, el maquillador, el deportista…

Story Kim Kardashian | Instagram @kimkardashian

Pero, ¿de qué tradición estamos hablando? En 2005, se publicó 'The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition', un libro que cuenta la historia de los ayudantes de Papá Noel, unos elfos que viajan cada año a las casas donde hay niños para comprobar si se han portado bien y, por lo tanto, podrán recibir regalos el día 25.

Fue gracias a este relato que ahora muchas familias cuelgan figuritas de elfos en su casa y cada día las cambian de ubicación para que parezcan auténticos espías de "Santa". Algunos padres incluso los colocan fingiendo que hacen una travesura.

Por su parte, los niños tienen la misión de encontrarlos cada día al despertar.

