Kim Kardashian enseña unas impactantes imágenes del nuevo brote que ha sufrido de psoriasis, que le cubre media pierna

En 2011, Kim Kardashian reveló su diagnóstico de psoriasis en un episodio de su reality show, Keeping Up with the Kardashians. En él, habló con total sinceridad sobre cómo es vivir con la enfermedad, haciendo hincapié en el malestar físico, la angustia y el estigma social asociados a ella.

Kim Kardashian | Gtres

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que causa la aparición de manchas rojas, escamosas y con picazón en cualquier parte del cuerpo. Todavía no existe una cura, pero hay tratamientos que pueden ayudar a controlar sus síntomas. Kim comenzó con los primeros brotes a los 25 años, pero estuvo 5 años sin rastro de psoriasis, hasta que con 30 años volvió a sentir los síntomas, hasta día de hoy; una enfermedad que también padece su madre.

Desde ese momento, la modelo ha estado concienciando a la sociedad sobre la enfermedad, compartiendo su historia por muchos medios como entrevistas y redes sociales. Con estos gestos, también ha hecho por normalidad la psoriasis, mostrando cómo es su día a día con ella sin ningún tipo de filtro, lo que ha ayudado a muchas personas a llevarla mejor.

La empresaria ha publicado unos vídeos en stories de su cuenta de Instagram donde se puede ver el increíble brote de psoriasis por el que está pasando. Kim ha mostrado los síntomas en sus piernas, llenas de ronchas grandes y rojas.

Kim Kardashian muestra las manchas causadas por su psoriasis | Instagram

La modelo ha comentado lo doloso que es y que, a pesar de haber probado muchos tratamientos y de haber cambiado su dieta, nada ha mejorado: "No voy a mentir, esto duele No estoy segura de qué me desencadena. No he cambiado mi dieta. ¡He probado de todo! ¡La psoriasis apesta!".

Kim Kardashian muestra las manchas causadas por su psoriasis | Instagram

La hermana del clan Kardashian ha probado una variedad de medicamentos tópicos, fototerapia e inyecciones. También ha realizado cambios en su estilo de vida, como llevar una alimentación vegana y hacer ejercicio con regularidad, lo que le ha servido para aliviar los síntomas.

Kim Kardashian muestra las manchas causadas por su psoriasis | Instagram

Fue en 2022 cuando Kim se lanzó a sacar su propia línea para el cuidado de la piel SKKN by Kim, maquillaje que se ha hecho famoso por tener la capacidad de cubrir lo suficiente para tapar manchas específicas de psoriasis, dermatitis, etc. Esto ha ayudado a mucha gente a disminuir visualmente las manchas y así reducir la preocupación de la gente porque se vea.

La transparencia que ha mostrado Kim Kardashian ha ayudado a romper el estigma asociado con la enfermedad y ha ayudado a otros a vivir con ello.