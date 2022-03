Justin Bieber habla del estado de salud de su mujer, Hailey, tras sufrir un ictus

Con las luces apagadas, sin vídeo en la pantalla del escenario y el equipo de sonido apagado Justin Bieber se sinceró ante un público que esperaba ansioso escucharle cantar. Unas personas que se quedaron calladas con el corte de energía que se produjo durante el concierto que realizaba en Denver. Un silencio que interrumpió al cantante mientras interpretaba su tema 'Yummy' y que le llevó a pronunciarse sobre el estado de salud de su mujer, Hailey.

Todos los asistentes al evento musical en esa ciudad de Colorado quedaron atentos a las palabras que pronunciaba el joven de 28 años que se mostraba claramente afectado por lo que había vivido hacía apenas unos días. Tal y como relataba Justin Bieber, la modelo de solo 25 años se encuentra en casa y bien, aunque la imagen del suceso sigue presente en la mente del artista.

"La vida te lanza bolas curvas al azar. No podemos controlar muchas cosas, todos lo sabéis. Así ha sucedido esta noche el corte de luz", comenzó diciendo Bieber sobre el escenario, según ha informado el portal TMZ. El autor de la mundialmente conocida canción 'Baby' no escondió lo que sintió en ese instante en el que su esposa empezó a tener síntomas "similares a los de un derrame cerebral", siendo finalmente solo un "coágulo de sangre muy pequeño", aclaró la propia Hailey en sus historias de Instagram.

Ha sido una fuente cercana a la pareja quien ha contactado con la revista People, afirmando que el acontecimiento afectó tanto al cantante que este llegó al punto de replantearse la vida. Una información que vino complementada diciendo lo que ocurrió cuando Hailey Bieber sufrió el ictus.

"Cuando ocurrió, cundió el pánico. Justin no paraba de llorar porque nadie podía esperar que una esposa tan joven como la suya tuviera síntomas tan parecidos a los de un derrame cerebral", manifestaba la fuente que ha preferido reservar su identidad, confesando que Justin Bieber se había quedado "más traumatizado que ella", refiriéndose a la sobrina de Alec Baldwin.

Otro de los datos nuevos que se han conocido ha sido la forma que tuvo el cantautor de reaccionar ante el problema de salud de su esposa. Esta permaneció dos días ingresada en el centro hospitalario, recibiendo el alta a mitad del fin de semana. Un periodo de tiempo en el que se ha sabido que Justin Bieber no dejó de llorar.

La pareja se ha mostrado desde que iniciaron su relación muy unidos y locamente enamorados, por lo que no es de extrañar el estado en el que se encontraba, y se encuentra el artista. "Obviamente, la mayoría de vosotros sabéis o habéis visto las noticias sobre mi mujer. No estoy seguro de que lo hayáis visto", fue el discurso que siguió diciendo cuando la luz todavía no había regresado a ese escenario de Denver.

"Ella está bien. Ha sido aterrador, pero sé que Dios la tiene en la palma de sus manos", acababa diciendo el joven antes de poder continuar con su actuación. Un Justin Bieber que se dejó ver más apagado de lo normal, al igual que todo lo que se encontraba sobre ese escenario. Un momento difícil para la pareja que ahora tendrá que esperar para lograr la total recuperación de Hailey tras el ictus que, por suerte, se ha quedado en un susto.

