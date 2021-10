La esperada reacción de Hailey Baldwin tras el accidente mortal de su tío Alec Baldwin

Hailey Baldwin, sobrina del actor Alec Baldwin, reveló estar devastada por el suceso ocurrido durante el rodaje de la película ‘Rust’ en el que su tío mató por accidente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió de gravedad al director Joel Souza, disparándoles con una pistola de atrezzo. Suceso que se ha convertido en uno de los temas más comentados durante estos días y que ha conmocionado tanto al actor como a su familia.

Hailey Baldwin | Gtres

Esta noticia ha dejado emocionado al mundo del cine y a la familia Baldwin. Tanto es así que Hailey Baldwin, el familiar más conocido de la familia y sobrina del actor, dejó de colgar historia en Instagram nada más enterarse del suceso a modo de luto; y tras varios días desaparecida de las redes sociales ha decidido romper su silencio y mandar un mensaje mostrando sus condolencias a los implicados y víctimas de la tragedia.

En este mensaje publicado vía Instagram Stories, la mujer de Justin Bieber daba el pésame a la familia afectada y mandaba todo su apoyo a su tío que estaba pasando por este momento tan complicado: “Envío todo mi amor a la familia de Halyna Hutchins. Es una tragedia verdaderamente inimaginable y devastadora. Mis pensamientos también están con Joel Souza mientras se recupera. Estoy absolutamente desconsolada por todos los involucrados”.

El mensaje de Hailey Baldwin | Instagram Stories de Hailey Baldwin

Sin embargo, no solo la sobrina del actor quiso dedicar unas palabras, sino que el director de la película Joel Souza, desde el hospital quiso enviar un comunicado: “Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y compañera Halyna”, empezó narrando; “Era amable, vibrante, increíblemente talentosa y siempre me empujaba a ser mejor. Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento humilde y agradecido por las muestras de afecto que ha recibido nuestra comunidad cinematográfica, de la gente de Santa Fe y de los cientos de desconocidos que se han puesto en contacto con nosotros… Seguramente me ayudarán a recuperarme”, relataba sin dar más detalles acerca de lo sucedido en este set de rodaje.