Juan del Val revela cómo ve a Tamara Falcó tras su polémica ruptura con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha sido la protagonista de la semana, sus movimientos han sido analizados desde el pasado fin de semana y lo cierto es que ha habido dos momentos que no se nos olvidarán: su aparición el martes en un evento y sus declaraciones en 'El Hormiguero' detallando cómo se habían producido los hechos.

Juan del Val confiesa cómo ve a Tamará Falcó

Juan del Val, compañero de la marquesa de Griñón, ha estado con ella esta semana y ha confesado cómo ve a la hija de Isabel Preysler detrás de las cámaras.

Tamara Falcó con Íñigo Onieva | Gtres

Juan confirmaba que Tamara Falcó se encontraba bien: "Tamara, yo la he visto estos días enormemente entera, la he visto muy bien" y añadía: "Desde ese punto de vista me alegro un montón por ella pero yo con Tamara lo único que tengo es cariño".

El escritor guarda un gran respeto a su compañera a pesar de tener creencias muy distintas.

En cuanto a la red que puede haber detrás de la filtración de vídeos íntimos de Íñigo Onieva, Juan espera que las autoridades pertinentes actúen.

Juan, tan simpático y cercano con los medios como de costumbre, compartía con la prensa el motivo por el que no fue a este evento acompañado de su mujer, Nuria Roca. Y es que la presentadora se encontraba en casa preparando su nuevo programa de 'La Roca' en La Sexta.

Tamara Falcó viaja a México tras su ruptura

La hija de Isabel Preysler ha viajado hasta México para hablar de la familia y, allí, aprovechaba para hacer algunas revelaciones sobre cómo está ahora y qué opinión tiene sobre su relación con Íñigo Onieva.

"Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón", reveló Falcó en su participación en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México.

