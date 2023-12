Juan Ortega reconoce haberse equivocado tras su plantón a Carmen Otte mientras desvela la fecha para su reaparición

La no boda de Juan Ortega y Carmen Otte sigue arrastrando polémica hacia la figura del torero, siendo uno de los nombres más buscados del momento.

El diestro de 33 años, dejó plantada a su novia en el altar apenas unos minutos antes del comienzo de la boda tras avisarla con una llamada de sus dudas.

Las familias no dieron crédito a lo que estaba pasando y más cuando el día anterior transcurrió sin problemas la fiesta de la preboda. Así las cosas, hay quien ha confiado en el torero y apuntado a su expareja, como el caso de Sole, amiga de la familia: "A lo mejor no ha tenido la culpa, a esa criatura le están acribillando".

Y es que, la razón que le llevó a cancelar su boda apenas 30 minutos antes de celebrarse, también fue una sorpresa para su círculo más cercano, con el que ha podido hablar Vanitatis.

"Lo que más nos sorprendió es que cuando estuvimos con Juan el viernes antes de su boda, a todos nos despedía diciendo: Mañana nos vemos. Y lo hacía con naturalidad. Una persona como él sería incapaz de decirlo si hubiera tenido otra cosa en la cabeza", comentan.

Según Y ahora Sonsoles, el sevillano -con fuertes convicciones religiosas- llamó a un sacerdote amigo que había viajado desde Barcelona para oficiar su boda. Fue a él a quien le planteó sus dudas por teléfono, y el cura le aconsejó que si no tenía claro si quería casarse con Carmen, que no lo hiciese porque sería algo de lo que se arrepentiría.

La opinión que han trasladado sus seres queridos es que está "serio, triste, pero tranquilo y seguro". "Las cosas entre la pareja no iban bien", han confirmado desde su entorno, además de compartir lo que le habría dicho el torero: "No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo... Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán".

Juan Ortega en la Goyesca de Ronda | Gtres

Según estas fuentes, el matador les habría comunicado que "nos vemos después de Navidad", pues a mediados de febrero tiene compromisos en la Feria de San Blas y la Candelaria, siendo por estas fechas su reaparición.

Mientras, Carmen Otte se refugia en el domicilio de sus padres en Jerez de la Frontera y su familia ha pedido que se haga cargo de todos los gastos de la boda, así como del banquete en una exclusiva finca para 500 invitados, los trajes, la luna de miel, lo adornos florales de la iglesia y otro tipo de costes que sumarían en total cerca de 90.000 euros que tendrá que asumir Juan Ortega, incluyendo el vestido de la novia.