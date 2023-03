Juan José Ballesta responde a la preocupación por su 'desaparición': "Estaba estresado"

Juan José Ballesta ha vuelto. Después de cinco meses en 'paradero desconocido', alejado del foco mediático y de las redes sociales, el inolvidable protagonista de 'El Bola' ha vuelto a la vida pública y lo ha hecho convertido en el último protagonista del programa que Jordi Évole presenta en La Sexta, 'Lo de Évole'.

Una entrevista en la que, a corazón abierto, ha revelado que sufrió bullying cuando era un niño, ha hablado de la cara B de la fama, ha abordado los trabajos que ha hecho, como marmolero, pintor o jardinero cuando no le han llegado ofertas como actor y ha confesado lo mal que lo pasó cuando rompió con la madre de su hijo Juanjo Jr., Vero, a la que no duda en definir como la mujer de todas sus vidas.

Horas antes de abrirse en canal con Jordi Évole, el artista ha vuelto a la vida pública asistiendo al concierto de Kiki Morente en el Teatro Pavón de Madrid y, con la simpatía que le caracteriza nos ha contado cómo se encuentra, cuáles son sus proyectos más inmediatos y si tiene ganas de volver a enamorarse tras su separación de Vero y su dolorosa ruptura con su última pareja, Jaqueline: "He estado un tiempo sin redes simplemente, pero estoy muy bien y a tope" ha explicado sobre su comentadísima 'desaparición', asegurando que no le ha importado que los medios hablasen de preocupación a raíz de su decisión de alejarse durante varios meses de las redes sociales: "Es bueno que hablen, pero yo estoy súper bien, como siempre".

Juan José Ballesta, en el concierto de Kiki Morente | Gtres

"Tengo pendiente estrenar una película de Iván Sánchez, 'Nueva tierra', he estrenado la de Lucio Urtubia, 'Un hombre de acción', y tengo nuevos proyectos. Muy bien, a tope" ha explicado con una sonrisa, dejando claro que por el momento no tiene previsto retirarse del cine porque, como asegura, "estoy a tope 100%. Actor de vocación".

"De la interpretación no me retiro ni de coña, pero me he retirado de las redes un poquito porque estaba estresado con tantas redes, la ruptura de Vero, que lo pasé muy mal y la gente hablaba mucho... Y dije 'vamos a retirarnos un tiempo y volvemos con más fuerza'" confiesa, insistiendo en que estos meses alejados del foco mediático le han venido muy bien.

Una tranquilidad que también tiene en el aspecto sentimental, puesto que tras su ruptura con Jaqueline, y tocado por su adiós definitivo a la mujer con la que compartió 15 años de su vida, Vero, no tiene ganas de enamorarse: "El corazón, partido, como siempre. De momento estoy muy bien, muy tranquilo, soltero, dedicándome a Juancito que es lo mejor que tengo, a mi familia". Sin embargo, eso no quiere decir que esté cerrado al amor.