Juan José Ballesta reaparece tras pasar varios meses desaparecido con un mensaje para su hijo

Hoy en día, desaparecer de las redes sociales se interpreta como una señal de alerta, un indicativo de que algo va mal. Hace unos días, por ejemplo, el marido de Chiara Ferragni, Fedez, reapareció en su cuenta para explicar que sufre un problema de salud mental.

Pero no siempre es así. Juan José Ballesta, que llevaba 3 meses sin dar señales de vida en sus redes sociales -excepto para promocionar su aparición en 'Pasapalabra'-, ha vuelto este jueves a la actividad con una historia de Instagram en la que aparecen varias fotos con su hijo, con el que comparte nombre: "Te amo".

Este contenido ha tranquilizado a sus más de 100 mil seguidores, quienes durante mucho tiempo se han preguntado si el actor de 'El Bola' estaba bien o si algo grave le había sucedido que le había obligado a desconectar.

Story | Instagram @juanjoballestaactor

La presión de las redes sociales

La reparación del intérprete ha coincidido con la publicación de una entrevista en exclusiva que ha concedido a Diez Minutos. En ella, habla precisamente de los motivos por los cuales ha dejado de crear contenido durante un tiempo.

"A mí no me ha ocurrido nada malo", apunta el actor sobre las especulaciones sobre su estado de salud. "Solamente me aparté de las redes sociales porque me sentía saturado. Me he dedicado a mi hijo Juanjito, y a entrenar fuerte para subir algo de peso, ya que estaba demasiado delgado", añade para justificar su desconexión digital. Además, niega haber sufrido depresión, afirmando que "eso se lo han inventado".

En la misma conversación, también asegura estar "muy animado y con muchas ganas de trabajar" y anuncia que tiene dos proyectos entre manos, "aunque aún es temprano para hablar de ellos". Sin embargo, adelanta que uno de ellos es una película protagonizada y producida por Iván Sánchez, mientras que el otro es algo que podremos ver en Netflix.

¿Tiene novia?

Después de su salud física y mental, lo que más preocupa a sus seguidores es su vida sentimental, sobre la cual Ballesta también ha hablado: "No quiero una nueva pareja en estos momentos".

El actor madrileño explica que lo pasó "muy mal" tras sus rupturas con Verónica Rebollo y Jacqueline, y que ahora solo quiere "tontear con unas y con otras, pero nada serio". "Estoy en la edad de divertirme sin ataduras. Disfrutando de la vida, de mi hijo y machacándome en el gimnasio", añade.

Aunque no cierra la puerta al amor para siempre: "Llegará cuando tenga que llegar, no hay que buscarlo. Es que soy un romántico y las rupturas me afectan mucho".

Su relación con Verónica

Actualmente, Ballesta vive en la casa de su madre, que está en frente de la que fue su pareja durante 15 años, Verónica, que también es la madre de su hijo.

A pesar de la dura batalla que mantuvieron por la custodia del niño, ahora el actor asegura que aunque no tienen planes de reconciliación, se llevan muy bien: "Muchos días nos vamos a cenar los tres".