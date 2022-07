Juan José Ballesta confiesa su intención de volver con la madre de su hijo: "Voy a intentar reconquistarla"

Hace poco más de año y medio que Juan José Ballesta sorprendía anunciando que hacía tres meses que se había separado de la madre de su hijo, Verónica Rebollo, con quien hasta entonces llevaba más de quince años de relación.

Una noticia que resultó de lo más inesperada para la crónica social y de la que nos hicimos eco gracias a una entrevista que el actor concedió a un medio de tirada nacional.

"Sabía que se tarde o temprano se iba a cansar de mí" o "demasiado ha aguantado" fueron algunas de las revelaciones que hizo el actor sobre "la mujer de toda mi vida". El intérprete explicó que había sido ella quien tomó la decisión de darse "un tiempo", algo que dejaba la puerta entreabierta a una posible reconciliación.

Sin embargo, pocos meses después, su exmujer recuperaba la ilusión junto a otro hombre: "El niño alguna cosa me cuenta y yo le digo que no me cuente nada, que no me importa", le comentó entonces el actor a una conocida revista sobre la nueva relación de Rebollo.

Pero lo cierto es que al poco tiempo el amor también llamó a la puerta del joven de 34 años. "Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado. Jakelin, mi vida espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo, porque te lo mereces", inmortalizó en sus redes junto a una foto de ambos que ya no se encuentra disponible.

Y es que, tras varios meses juntos, parece que su relación no se acabó de consolidar y decidieron tomar caminos por separado. Soltero de nuevo, el pasado mes de mayo Juanjo era preguntado por la prensa sobre una segunda oportunidad con Jacqueline, la cual descartaba por completo: "Ya no hay reconciliación", y añadía que "ahora a estar pendiente de la madre de mi hijo y de mi hijo, que no les falte de nada".

Juan José Ballesta desea volver con su exmujer, Verónica Rebollo

Ahora, Ballesta se ha dejado ver en el estreno de 'Padre no hay más que uno 3' en Madrid, al que ha acudido muy bien acompañado junto con Verónica y su hijo. Un evento donde ha regalado unas palabras de lo más reveladoras que dejarían entrever una posible reconciliación entre la madre del adolescente y él.

"Hoy es un día de los más felices de mi vida", le confirma a los micrófonos de 'Europa Press'. El actor asegura que no han vuelto, "como amigos", pero que "ojalá, vamos".

Sobre la posibilidad de retomar la historia de amor que se forjó hace casi dos décadas, confiesa "pero si me ha aguantado quince años ya, yo creo que no me aguanta ni uno más", eso sí, no lo descarta: "Ojalá, ojalá".

"Yo estoy ahí, yo siempre estoy a favor de obra", manifiesta y asegura que va a "intentar, desde luego" conquistarla. "El niño ya sabes que siempre hemos sido un pack, y aunque no estemos juntos lo seguiremos siendo siempre", explica.

Como padre afirma que "es el mejor": "Ayer estuvimos cogiendo cangrejos", relata entre risas.

Retomando la conversación sobre su exmujer, el intérprete ha querido dedicarle toda una declaración de amor: "Vero, cariño, eres y serás siempre la mujer de toda mi vida, cuqui". ¿Sonarán campanas de reconciliación?

Le declara su amor en redes

Hace apenas unas horas, Juan José Ballesta compartía unas fotografías tomadas este martes junto a Verónica y su hijo Juanjo y aprovechaba para dejar inmortalizado en su perfil todo el amor que siente por ambos: "Hay cosas que el dinero no puede pagar. La pela siempre será la pela".

Pero lejos de quedarse ahí, no ha dudado en nuevamente gritar a los cuatro vientos su amor por Rebollo y le ha regalado toda una declaración de intenciones: "Y Vero... la mujer de todas mis vidas. Vamos, cuki. Extraño mucho caminar junto a ti, tomarte de la mano y sentir que teníamos toda una vida por delante juntos. Extraño mucho sentir que tu corazón ya no me pertenece a mí. A MI VERO CON AMOR".

