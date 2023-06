Así es el enorme gorila que Jota Peleteiro se ha hecho para borrar el tatuaje que tenía de la cara de Jessica Bueno en su pecho

Su nombre no ha dejado de sonar en la crónica social estos últimos meses pero su reciente compromiso con Miriam Ruiz le ha llevado a ocupar nuevos titulares. Y es que, este pasado viernes 26 de mayo nos hacíamos eco de que Jota Peleteiro le había pedido matrimonio a su novia tan solo seis meses después de separarse de Jessica Bueno.

Una noticia que la pareja gritaba a los cuatro vientos con una imagen que la camarera ibicenca publicaba en sus Instagram Stories, y que posteriormente el exfutbolista compartía en los suyos, donde se mostraba encantada con su anillo: "I said yes" (He dicho que sí), es la reveladora frase que la joven adjuntó junto a la instantánea donde presumió de la joya de oro blanco con un solitario de diamantes.

Jota Peleteiro y Miriam Ruiz anuncian su compromiso | Instagram (kingjota23)

Ahora, los tortolitos han vuelto a hacer gala de su compromiso con un cómplice selfie a través del que Miriam deja claro con "futuro marido" su ilusión por darse el 'sí, quiero', del que por el momento desconocemos la fecha, con el gallego. Sin embargo, lejos de haber sido eso lo que ha llamado la atención, ha sido un llamativo detalle, al que muchos estaban expectantes, el que ha acaparado todo el protagonismo de la fotografía.

Y es que, en su posado podemos observar el curioso tatuaje con el que Jota Peleteiro ha reemplazado la cara de la modelo sevillana que tenía inmortalizada en su piel. Fue el pasado mes de marzo cuando vimos que el exdelantero compartió un vídeo donde mostraba cómo borraba de su cuerpo la significativa incorporación de tinta que se hizo por Jessica Bueno y que, a su vez, su nueva novia presenció.

Tal y como puede apreciarse en la imagen, se trata de un gorila de enorme tamaño que le ha permitido deshacerse del rostro de su exmujer que llevaba grabado en su piel. En esta misma también podemos ver que justo arriba lleva inmortalizado 'Alejandro', el nombre de su hijo pequeño.