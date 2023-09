Josep Santacana se ha emocionado "en parte" al ver a Arantxa Sánchez Vicario en el juicio: "No deja de ser la madre de mis hijos"

Diferentes reacciones y actitudes las de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana en la primera jornada del juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que la Fiscalía pide para ambos una pena de 4 años de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por haber supuestamente ocultado y descapitalizado su patrimonio para evitar el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo.

Cinco años después de su separación, y coincidiendo con la fecha de su aniversario de boda, ya que casualmente la expareja se casó el 12 de septiembre de 2008, Arantxa y Santacana se han reencontrado en el Juzgado Penal número 25 de Barcelona, aunque ambos han afrontado este esperado cara a cara de maneras opuestas.

Mientras la extenista se rompía en su declaración ante el juez responsabilizando a su exmarido de no haber hecho frente a la deuda contraída a pesar de disponer de bienes para hacer frente a la misma, "no la pagué porque mi marido me dijo que no lo hiciese. Yo soy jugadora de tenis y no tengo conocimiento de patrimonios ni de sociedades. Yo me fie de mi marido", ha asegurado en el interior de la sala sin poder contener las lágrimas. Santacana se ha mostrado muy tranquilo y ha reconocido incluso que "en parte" se ha emocionado al ver de nuevo a Arantxa, como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Josep Santacana | GTRES

Minutos después de que la exdeportista abandonase el lugar sin hacer declaraciones, su exmarido ha salido de los Juzgados y ha evitado valorar la declaración de la madre de sus hijos ante el juez, aunque sí ha confesado que lo único que espera de este juicio "es que se sepa la verdad y que se acabe de una vez". "Me guardo para mí qué me han parecido las palabras de Arantxa, es lo que dice ella. Vosotros mismos opinad", ha señalado, dejando entrever que la extenista no ha dicho la verdad en la primera jornada del proceso.

Sin embargo, y a pesar de lo delicada que es la situación y de que no mantienen ningún tipo de relación desde su separación en 2018, Josep ha reconocido que "en parte" se ha emocionado al ver a Sánchez Vicario, que "no deja de ser la madre de mis hijos". "Es curioso", ha exclamado cuando la prensa le ha comentado que casualmente este lunes habrían celebrado su 15º aniversario de boda.

Josep Santacana | GTRES

Además, el empresario se ha pronunciado sobre las cartas manuscritas que ha presentado ante el juez, admitidas como prueba en el juicio, en las que Arantxa le agradece su ayuda, le pide que no le deje y culpa a su familia de la delicada situación económica en la que se encuentra: "Lo que está escrito está escrito y nada más. Es de su puño y letra y son cosas personales".

¿Cree que la familia de la extenista le ha querido hundir siempre? "Puede ser", reconoce.