José Ortega Cano se entera por la prensa de que va a ser abuelo de nuevo y se cree que es de Gloria Camila

José Fernando y la que ha sido su novia durante los últimos 11 años, Michu, su relación se rompió fulminantemente tras la publicación hace varias semanas de unas instantáneas del hijo de José Ortega Cano besándose con otra chica, esperan su segundo hijo.

Así lo ha anunciado la gaditana en exclusiva en la revista Semana, revelando que descubrió que estaba embarazada horas después de enterarse por la prensa de que el hermano de Gloria Camila le había sido infiel. Aunque en un primer momento se quedó en shock porque no entraba en sus planes aumentar la familia, la joven ha decidido seguir adelante en solitario con su futura maternidad, puesto que como deja claro no hay posibilidades de reconciliación con el hijo de Rocío Jurado.

Una noticia sobre la que ya se ha pronunciado José Ortega Cano ante los micrófonos de Europa Press, con una reacción inesperada... Y es que al darle la enhorabuena porque se va a convertir en abuelo por segunda vez, el diestro se ha echado a reír mientras afirmaba "no lo sé, no lo sé". Y ha sido cuando la reportera le ha dicho que Michu está embarazada cuando, sin poder disimular su decepción, ha exclamado "¡Ah! ¡De Michu!" reconociendo que se esperaba que fuese de Gloria Camila.

"No le puedo decir, no se nada. Llevo unos días de viaje y no tengo ni idea" ha explicado, revelando que no sabía que José Fernando iba a volver a ser padre. Y fiel a su discreción, ha evitado pronunciarse sobre la tensa relación que tienen actualmente su hijo y Michu, dejando también en el aire si le hace ilusión volver a ser abuelo: "Bueno, pues ya veremos a ver. Ya se lo digo ¿vale?".