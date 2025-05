Jorge Bárcenas, ex de Victoria Federica, cuenta de qué conoce a Borja Moreno Oriol, su nuevo novio

Jorge Bárcenas ha sido el primer novio oficial conocido de Victoria Federica. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y el Dj mantuvieron una relación de 3 años, a la que pusieron punto y final el 10 de mayo de 2022. Una relación de la que Jorge Bárcenas guarda muy buen recuerdo...

Jorge Bárcenas y Victoria Federica en 2022 | Gtres

El Dj ha sido uno de los artistas invitados a la 3 edición de Dial Únicxs por la Esclerosis Múltiple y allí, tras pasar por el photocall, ha dedicado unos minutos a los medios.

Jorge Bárcenas posando para los medios | Gtres

Jorge Bárcenas se ha mostrado de lo más amable con la prensa y ha demostrado el gran cariño que tiene a su exnovia cuando le han preguntado qué le parecía que Victoria Federica esté de nuevo enamorada, la sobrina del rey Felipe VI mantiene una relación con Borja Moreno Oriol: "Me alegro muchísimo por ella, la verdad, que le vaya todo genial".

Borja Moreno y Victoria Federica | Gtres

Lo sorprendente ha sido cuando el Dj ha contado que conoce al actual novio de Victoria porque comparten amigos en común: "Alguna vez hemos coincidido por amigos en común y tal, pero no tenemos un trato más allá de hola y adiós".

También ha contado que a pesar de que sus caminos ahora vayan por separado, mantiene una estupenda relación con la hija de la Infanta: "Buena relación, buena relación, al final, pues yo qué sé, yo me llevo bien con todo el mundo, y con ella, pues obviamente, hemos pasado unos años maravillosos, y me alegro, y que todo lo feliz que sea".

Jorge Bárcenas haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Una actitud muy cercana con la prensa que hasta los mismos medios se han quedado sorprendidos, y cuando le han preguntado al Dj por qué ahora es mucho más cercano que antes, Bárcenas se ha sincerado: "Es una cosa que nunca he dicho, al final, cuando no depende solo de mí. Muchas veces no te quieres meter un poco donde no te llaman, y eso es lo que me pasaba con ella. Si ella no quería, pues yo ni iba a ser quién para yo ser súper majo si ella quería estar más al margen. Entonces ahora que depende únicamente de mí, pues yo soy súper educado". Aunque reconoce que entiende la actitud de Victoria Federica: "Es verdad que no es fácil, eres joven. Al final, muchas veces estáis ahí muy encima y para ella gestionarlo, entiendo que debe ser complicado. Bueno, para ella y para cualquier persona".