Jorge Bárcenas habla como nunca de su relación con Victoria Federica y del agobio que sintió: "Nadie está preparado"

Siempre tan discreto con su vida privada, han sido muy pocas las ocasiones en las que Jorge Bárcenas ha hablado públicamente de la relación sentimental que mantuvo con Victoria Federica, a la que siempre le ha guardado un gran respeto.

El DJ se ha dejado ver este sábado, 14 de septiembre, en el SuaveFest, donde ha sido preguntado por esta nueva etapa de su expareja en la pantalla y lo cierto es que todo han sido buenas palabras: "Me alegro un montón por ella, todo lo que le pase y todo lo que haga me alegro muchísimo".

Vuelve a ver la entrevista completa a Victoria de Marichalar en El Hormiguero | antena3.com

No es la primera vez que Bárcenas habla de la hija de la infanta Elena, a la que siempre recuerda con cariño. De hecho, Jorge sigue manteniendo una relación de amistad con ella.

Tal y como ha asegurado, "es una chica encantadora, como he dicho siempre, le deseo lo mejor, tenemos una relación maravillosa, muy buena y cordial. Me alegro muchísimo por ella".

Victoria Federica y su novio, Jorge Bárcenas, posan públicamente por primera vez | GTRES

En cuanto a cómo recuerda su relación con Victoria, Jorge reflexionaba y confesaba que "obviamente, yo creo que nadie está preparado para ese agobio, esa presión mediática, que al final es totalmente normal cuando estás compartiendo una relación con una figura pública de la talla de Victoria".

A pesar de esa exposición pública que tuvo debido a su historia de amor, el DJ intentó actuar de la forma más natural posible y no cambiar "ni en el momento en el que he estado con ella, ni antes ni después".

"Creo que yo siempre he sido Jorge, con mis valores, con la educación que me ha dado mi familia y mi madre, sobre todo", indicó, aunque matizó que para "personas que no sean duras de cabeza puede ser agobiante".

Victoria Federica y Jorge Bárcenas | Gtres

Durante sus meses de relación, Jorge tuvo que lidiar con el trabajo de la prensa por estar con una persona tan reconocida como Victoria y, aunque ha comentado que respeta el trabajo de los reporteros, reconoció que hubo "ciertas situaciones fueron un poco complicadas y también habría que ponerse un poco en la situación de la persona".

Su madre, consciente de la relación que tenía, siempre le advirtió. "Hijo, tú sé como tú eres, como eres en casa, cómo te he educado y como hemos sido y seremos toda la vida", dijo según sus palabras. "Y es lo que siempre intentaba defender y transmitir, y siempre intentar mantenerme al margen, que al final yo no era más que su pareja en ese momento".