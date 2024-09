Jodie Foster, con su mujer, y Sarah Paulson, con su novia, en los Emmy 2024: estas son sus historias de amor

Shogun, con 18 premios, ha sido la gran triunfadora de la 76 edición de los premios Emmy que se han entregado esta noche en Los Angeles y ha conseguido el récord de ser la serie con más galardones en una sola temporada. Las otras producciones destacadas han sido Hacks, The Bear y Mi reno de peluche.

El exterior del Teatro Peacock se ha llenado de estrellas de Hollywood que no se han querido perder la gala más importante del mundo de las series de televisión. La alfombra roja ha sido todo un espectáculo de glamour que ha permitido ver los mejores looks de los actores y actrices. Algunos de ellos han posado solos, otros con compañeros de reparto y otras con sus parejas. De entre todas ellas, queremos destacar las de Jodie Foster y Alexandra Hedison, y Sarah Paulson y Holland Taylor.

Jodie Foster y Alexandra Hedison

Jodie Foster y Alexandra Hedison en los Emmy 2024 | Reuters

Esta ha sido una gran noche para Jodie Foster, ya que se ha llevado el Emmy a la mejor actriz en una miniserie por su papel en True detective: night country. La intérprete ha estado acompañada por su mujer, Alexandra Hedison, y han posado las dos con el galardón.

Foster y Hedison mantienen su relación en un plano discreto y solamente se las puede ver públicamente juntas en ocasiones especiales como esta. De hecho, su romance se hizo público meses después de que empezara (en septiembre de 2013) y se casaron en secreto en abril de 2014 (fue el medio US Weekly el que confirmó el enlace).

Foster ha ganado cuatro Globos de Oro y dos Óscar, ha participado en películas como El silencio de los corderos y La habitación del pánico, y se ha dedicado también a las series tanto como actriz como directora de capítulos.

Por su parte, Hedison es hija del actor David Hedison y de la productora Bridget Hedison. Ha actuado, entre otras, en las series Melrose Place, Lois and Clark y The L Word. Pero en 2009 decidió dejar la interpretación porque "los actores necesitan estar en el centro de atención todo el tiempo. Yo no soy así", declaró en una entrevista en The New York Times. Desde entonces se ha dedicado a la fotografía, a dirigir cortometrajes y al diseño de interiores.

Sarah Paulson y Holland Taylor

Sarah Paulson y Holland Taylor en los Emmys 2024 | Reuters

Paulson estaba nominada a mejor actriz invitada en una serie dramática por su aparición en Mr. & Mrs. Smith mientras que Taylor obtuvo la nominación a mejor actriz de reparto en una serie dramática por su papel en The Morning Show. Las dos llegaron a la alfombra roja de los Emmys con la ilusión de llevarse alguno de estos premios, pero finalmente no pudo ser. A pesar de que no se llevaron ningún premio, fueron igualmente el centro de los focos cuando posaron antes de entrar a la gala.

Paulson y Taylor se conocieron por primera vez en 2005 en una cena y años más tarde, se dice que fue Taylor la que se puso en contacto con Paulson a través de Twitter. En 2015, la actriz de Dos hombres y medio explicó en un pódcast de WNYC que había empezado una relación "profundamente comprometida" con una mujer mucho más joven que ella. Un mes después, se confirmaba el romance. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más sólidas de Hollywood.

La actriz de American Horror Story contó hace cinco años en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen que cuando se conocieron las dos estaban con otra persona y más tarde se empezaron a seguir en redes sociales. "Es una larga historia", declaró.

La pareja se lleva 32 años de diferencia y esto les ha supuesto un montón de críticas por esta diferencia de edad. Aun así, son un referente para el colectivo LGTBI.