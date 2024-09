Rita Ora y Eiza González, con vestidos casi idénticos de la misma diseñadora en los Emmy 2024

Una de las mayores pesadillas cuando vamos de boda es coincidir con el vestido de otra invitada. ¿Te imaginas el drama si esto ocurriera en uno de los eventos más mediáticos del año? Pues justo esto es lo que ha sucedido con Rita Ora y Eiza González en los Premios Emmy 2024. Sí, no es un mito ni una escena de una serie: ¡dos estrellas con vestidos casi idénticos de la misma diseñadora en la alfombra roja!

El vestido de Rita Ora, más sofisticado

La cantante y actriz británica, que no suele pasar desapercibida en ningún evento, acudió de la mano de su esposo, el director Taika Waititi, y eligió un impresionante diseño firmado por Tamara Ralph. El vestido, de un delicado tono rosa pastel, era sin tirantes, con un discreto escote en forma de corazón y un favorecedor drapeado que estilizaba su silueta. Pero lo que realmente hizo destacar a Rita fue la estola de plumas que llevaba colgada de sus brazos, a modo de capa, añadiendo un toque glamuroso y muy Old Hollywood, igual que su peinado. Un look perfecto... hasta que llegó la sorpresa.

Rita Ora en los Emmy 2024 | GTRES

El vestido de Eiza González, más atrevido

Por otro lado, Eiza González, que asistía como parte del elenco de la serie El dilema de los tres cuerpos, también apostó por un diseño de Tamara Ralph. Aunque no era exactamente igual que el de Rita, las similitudes eran innegables. La actriz mexicana lució un vestido muy similar en cuanto al color y la forma, pero con algunos detalles que lo diferenciaban: su escote era más pronunciado, y el material no era tan fluido como el de Rita. En lugar de un suave tejido, el vestido de Eiza estaba cubierto de lentejuelas que añadían brillo y creaban un efecto más estructurado, realzando su figura con un corte sirena.

Eiza González en los Emmy 2024 | GTRES

Mismo look, estilos diferentes

A pesar de que era evidente que Rita Ora y Eiza González llevaban vestidos similares, ambas lograron darle un giro personal a su look. Rita Ora, con un estilo más suave y sofisticado, optó por llevar el cabello recogido y destacó con un maquillaje en tonos nude que realzaba sus cejas teñidas de rubio. En cambio, Eiza González apostó por un look más atrevido y deslumbrante, gracias a su escote de infarto y el toque de brillo de su vestido. Complementó este estilo tan llamativo con un maquillaje natural y su melena suelta teñida de caoba; un contraste perfecto.

¿El resultado? Las dos invitadas vestidas por Tamara Ralph, impecables. La diseñadora australiana brilló por partida doble. ¿Sabría de antemano que las dos celebrities irían con outfits tan parecidos?