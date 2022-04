Hace tan solo unos días conocimos la emocionante noticia del compromiso de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Una historia de amor digna de película en la que, casi dos décadas después, ambos protagonistas se darán al fin el esperado 'sí, quiero' que a punto estuvieron de pronunciar allá por 2002.

Pese a que su compromiso ya era todo un secreto a voces no fue hasta que la cantante lo confirmó que supimos que las imágenes publicadas por 'TMZ' en las que lucía un impresionante anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo estaban en lo cierto.

A través de su boletín de noticias 'On The JLo', la autora de 'On the floor' hacía pública la boda de la que ya contamos los días para que acontezca. Y ahora, concretamente este pasado martes, la artista ha revelado en el lugar mencionado algunos datos sobre cómo ocurrió la pedida.

Detalles como el íntimo momento en el que el intérprete le pidió matrimonio por segunda vez, compartiendo el insólito lugar en el que Ben Affleck se decidió a hincar rodilla para pedirle que se convirtiera en su mujer.

''¿Alguna vez te imaginas que tu sueño más grande se haga realidad? El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio'', ha desvelado en su newsletter.

''Me pilló totalmente desprevenida así que simplemente le miré a los ojos sonriendo y llorando a la vez, intentando procesar la idea de que después de 20 años esto esté pasando otra vez, estaba realmente sin palabras y me preguntó '¿eso es un sí?' Y yo dije 'SÍ, por supuesto que es un SÍ''', ha expresado emocionada.

Pese a que JLo ha reconocido que ''no fue nada sofisticado'' asegura que fue ''la cosa más romántica que me podría haber imaginado nunca...''.

''Simplemente un sábado tranquilo en casa, dos personas que se prometen estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas afortunadas que tienen una segunda oportunidad para vivir el amor de verdad'', ha revelado con gran ilusión.

