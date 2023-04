Ana Obregón desvela que Álex Lequio quería tener 5 hijos: "A lo mejor el niño también llega algún día"

No se habla de otra cosa. La extensa entrevista que Ana Obregón ha concedido en exclusiva a la revista ¡HOLA! donde presenta a Ana Sandra Lequio Obregón se ha convertido en un sinfín de revelaciones que ahora, una semana después de conocerse su maternidad por gestación subrogada a los 68 años en Miami, la presentadora ha querido sacar a la luz.

"No es mi hija sino mi nieta", ha confesado la actriz, asegurando que "es hija de Álex Lequio". Y es que, como cita en las páginas del citado medio, "lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo". Un proceso que reconoce haber sido "muy difícil" y del que tan solo eran conocedores "Alessandro y mis hermanas, Celia y Amalia".

"Es la niña más deseada del mundo", expresa sobre su nieta, e hija "legalmente", a quien define como "un milagro". La bióloga asegura que está "feliz" rodeada "de pañales, de biberones, todo rosa, lleno de lazos y oliendo a colonia" y, como revela, no descarta en un futuro volver a repetir el proceso de gestación subrogada: "Me hubiera gustado también niño, pero, ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".

"Puede ser, puede ser", responde cuando se le pregunta si volvería a hacerlo: "Fallé a mi hijo y no lo pude salvar, pero esto, que le juré con mi vida, lo he hecho y eso no me lo quita nadie", asevera.

"No creo que haya nadie en el mundo que cuando vea a esta preciosidad de niña, tan deseada por parte de su padre desde el cielo y por mi parte desde la tierra y por parte de todos los que me quieren, no piensen igual. Es algo que solamente los padres o madres que han perdido un hijo van a entender perfectamente", añade.