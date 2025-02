Jara Dominguín, sobre cómo está viviendo su segundo embarazo: ¿tienen pensado el nombre del niño?

Jara Dominguín está viviendo un momento muy dulce, esperando su segundo hijo en común con Samuel Inzunza. La hija más desconocida de Lucía Dominguín ha reaparecido ante las cámaras junto a su madre y su hermana para presentar un libro de recetas familiares.

Luciendo barriguita con un vestido ajustado negro, Jara ha posado con una sonrisa y no ha dudado en confesar cómo está llevado este segundo embarazo para las cámaras de Europa Press. "Otro compañerito de juego", ha dicho feliz de la noticia.

Jara Dominguín en la presentación de un libro de recetas familiar | Gtres

Su hijo Leonardo, de apenas un año y medio, se convertirá próximamente en hermano mayor de otro niño. "A veces dice: bebé. Y se pone como a llorar, como a imitar a un bebé, y luego me da besos en la barriga", ha confesado Jara.

Aunque está siendo un embarazo tranquilo, la hija de Lucía ha confesado que el primero lo llevó mejor: "Pero por el cansancio de tener a un pequeñajo corriendo por casa yo creo. Por el resto me siento genial".

Como ha desvelado, será el próximo mes de junio cuando salga de cuentas y…¿tiene pensado el nombre? Lo cierto es que por el momento no. Samuel y ella lo decidirán, probablemente, tras su nacimiento: "Hasta que no le veamos la cara… No tenemos ni idea". Desconoce si serán nombres españoles o italianos, pero lo que sí ha dejado claro es que todavía no lo han pensado.