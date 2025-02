Laura Sánchez y Paola Dominguín vuelven a la pasarela de la mano de Juan Duyos y su proyecto contra el edadismo

En el marco de la Semana de la Moda celebrada en Madrid, Juan Duyos ha presentado su nueva colección Tecno, una crítica contra el edadismo y que ha contado con grandes modelos y rostros conocidos de la sociedad como Laura Sánchez o Paola Dominguín.

Laura Sánchez en el desfile de Juan Duyos | Gtres

En los últimos años, la industria de la moda ha ido evolucionando y hemos sido testigos de la presencia de diversidad de cuerpos o etnias, pero no se ha mostrado tanto la diferencia de edad. Y el diseñador ha querido dejar claro que la que es guapa, lo es con 20 y con 50 años también.

El Museo del Traje se ha llenado de moda y telas metalizadas y algunas de las modelos que han acaparado todas las miradas han sido Laura y Paola, contando también con la presencia de Cristina Piaget, María Reyes, Madelaine Hjort, Rakel Brel o Bárbara García. "Es una mirada absolutamente al pasado, o sea, a las siluetas de antes, pero traída al presente y al futuro. Lo que quería era que vieseis esos tejidos maravillosos de los años 50, 60 e incluso de los 80", ha explicado el diseñador a las cámaras de Europa Press.

Desfile de Juan Duyos en la Semana de la Moda | Gtres

Y para plasmar esa idea en la pasarela, hizo un casting de supermodelos muy especial: "No quería dejar de trabajar con las mujeres que han estado en mi vida en los 80, en los 90 y en los 2000. Evidentemente, la belleza no acaba con 20, ni con 30, ni con 40, ni con 60. La mujer es guapa siempre, y eso es una cosa que no tiene que ser una moda, tiene que ser un mensaje que ya nos llegue a todos de verdad dentro".

Laura Sánchez en el desfile de Juan Duyos | Gtres

Además, Juan Duyos se ha sincerado, destacando lo pronto que termina la carrera de modelaje de una mujer: "A mí siempre me ha chocado, dede que empecé, que con 28 ya eran mayores y las veían mayores. Y yo era un chaval y pensaba: sois guapas, sois guapas con 40, sois guapas con 50. Es un error anunciar cremas anticelulíticas con chicas de 17, eso es una enfermedad, hay que pararlo".

Paola Dominguín en el desfile de Juan Duyos | Gtres

La carrera de Laura Sánchez en la moda empezó en 1998, cuando fue galardonada con el premio The Look Of The Year de la agencia Elite. Desde entonces, no ha dejado de modelar tanto dentro como fuera de España, además de ser portada de muchas de las revistas de moda de cabecera de nuestro país.

Paola Dominguín, además de ser hermana de Miguel Bosé, fue modelo en su juventud de los principales modistas de Europa, como Paco Rabanne o Carolina Herrera. Y, aunque hace años se retiró de la escena mediática, su reaparición en la pasarela era un reto que tenía que afrontar.

Paola Dominguín en el desfile de Juan Duyos | Gtres

Y, una vez más, han demostrado, junto con el proyecto de Juan Duyos, que la edad hay que afrontarla, pero que nunca sea un impedimento, mucho menos en la industria de la moda.