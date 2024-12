Jacobo Martos confirma que su padre, Raphael, pasará Navidad y Nochebuena en el hospital: "No es ningún drama"

Raphael continúa ingresado en el Hospital 12 de Octubre tras el accidente cerebrovascular que sufrió el pasado 17 de diciembre. A pesar de que el cantante se encuentra bien y está deseando regresar a casa con su familia para celebrar la Navidad, su hijo Jacobo Martos ha confirmado este lunes a las puertas del centro médico que no será así.

Y es que aunque se aseguró que el de Linares podría recibir el alta hospitalaria este martes 24 de diciembre para pasar Nochebuena en su residencia, finalmente no será así porque "sigue con pruebas" como ha explicado el exmarido de Toni Acosta a su llegada al hospital para estar con su padre un día más.

"Le han estado haciendo pruebas. Lo que sí os puedo contar es que va a pasar aquí mañana y pasado y ya a partir del jueves veremos si hay más pruebas o no, pero el jueves decidirán los médicos si se va el jueves, el viernes, pero Nochebuena y Navidad las pasará aquí" ha revelado, asegurando que lo más importante en estos momentos es hacer caso a los médicos y que su padre se someta a todas las pruebas necesarias antes de irse a casa.

Respecto a cómo se ha tomado Raphael la noticia, su hijo ha desvelado que el artista "está esperando como ayer, como anteayer... Pero vamos, que el pasar aquí estos días no es ningún drama y estamos todos muy tranquilos. Mi madre muy bien y nosotros también, ya me veis muy tranquilo" ha añadido con una sonrisa optimista, dejando claro que la familia se ha tomado bien que continúe ingresado en Navidad.

"Ya ha superado lo de la cancelación de sus conciertos, le fastidió al principio pero al final es lo de menos, al final es que esté bien, que cuando se vaya a casa esté perfecto y que bueno, que eso cuando lo digan los médicos y ya está" ha expresado con sinceridad, insistiendo en que lo más importante es respetar la opinión de los médicos en estos momentos.

Agradeciendo el "maravilloso" trato que está recibiendo Raphael en la Sanidad Pública, y destacando que "tenemos que estar orgullosos de esto", Jacobo ha reconocido que no sabe por qué le están realizando tantas pruebas a su padre "porque yo no entiendo de medicina. Un día es una resonancia, otro día es un no sé qué... Tampoco os puedo contar nada". "O sea, yo creo que para eso tendrá que haber en su momento un comunicado médico que explique todo lo que han hecho. Pero bueno, lo importante es que él también, por el historial que tiene médico, pues tendrán que estar muy seguros de que está bien y no mandarle a casa para que al día siguiente vuelva" ha explicado.