Alejandra Martos, sobre el posible alta de su padre, Raphael: "A veces las cosas son más largas de lo que quisiéramos"

El pasado 17 de diciembre, Raphael era ingresado tras sufrir un accidente cerebrovascular. Desde ese día que fue ingresado, primero en el Hospital San Carlos y luego fue trasladado al Hospital 12 de Octubre en Madrid, su familia no se ha separado ni un día del artista.

Su mujer Natalia Figueroa y sus tres hijos Jacobo, Alejandra y Manuel, han acudido todos los días a visitar a Raphael que, como han comunicado, va a permanecer más días ingresado de lo que se esperaba. El pasado viernes se empezó a especular con la posibilidad de que el cantante recibiese el alta en los siguientes días, pero después se ha confirmado que de momento no se sabe exactamente cuándo será.

Natalia Figueroa visita a Raphael en el hospital | EUROPAPRESS

Y aunque la semana pasada, su hija, Alejandra Martos, se mostraba esperanzada con que el artista pasase la Navidad en casa, habría la posibilidad de que Raphael podría continuar ingresado.

Alejandra ha sido grababa de nuevo saliendo del hospital tras visitar a su padre y atendía, como siempre, muy amablemente a la prensa asegurando que desconocen si su padre recibirá el alta en los próximos días: "Está bien, está tranquilo, pero a veces las cosas son más largas de lo que quisiéramos y ya está". "Hay que ser paciente, ir paso a paso y ya está. De verdad, no sabemos nada todavía. A ver si mañana podemos saber algo. Y si no toca estar en Nochebuena, pues no toca. No pasa nada, lo importante es que esté bien", reconocía ante las cámaras.