Iván Sánchez cuenta cómo son la reina Letizia y el rey Felipe VI en privado tras coincidir con ellos en una casa de un amigo común

Este martes tuvo lugar el estreno en Madrid de la película de Marta Hazas y Javier Veiga, Amigos Hasta la Muerte, que producen, protagonizan y en el caso del actor, dirige.

Marta Hazas y Javier Veiga presentan su película Amigos Hasta la Muerte | Gtres

Un estreno al que asistieron un gran número de caras conocidas, entre ellos, el actor Iván Sánchez, que dedicó unos minutos a la prensa tras su paso por el photocall.

Tan simpático como de costumbre, el intérprete habló con Europa Press sobre la amistad y las luces y sombras de la vida del actor: "El que se dedica a esta profesión es porque ama esta profesión y eso facilita. Pero sí es verdad que hay momentos muy duros, tanto por exceso de trabajo como por defecto de trabajo". El intérprete también confesó que ha habido momentos en su profesión, sobre todo durante sus comienzos, donde ha sufrido abuso de poder: "Quizás al principio, cuando eres más joven y todavía te faltan hechuras, sí, pasan circunstancias. Cuanta más experiencia tienes, aprendes más a decir que no y eso es muy importante".

Y reconoce que en algún momento se sobrepasaron con él: "Sí, sí, claro que pasó. Supe negociar bien con ello, ya a toro pasado. Fue una mala experiencia que yo le di la vuelta para que fuera un buen aprendizaje".

El actor también ha contado a los micrófonos de Europa Press cómo fue la noche que conoció al rey Felipe VI y la reina Letizia en las distancias cortas: "Coincidí una vez con ellos en un evento. No en un evento, en una casa privada, unos amigos comunes. Y pasamos una noche, había mucha gente, cierta gente. Encantadores, encantadores, con una conversación normal. También era un momento donde no había prensa, cámaras, no había nadie, era una cosa privada en una casa y divinos".