Isabel Preysler, con "mucha paz" las primeras Navidades sin Mario Vargas Llosa: "Estoy rodeada de amor"

En medio de una gran expectación y después de muchas especulaciones, Isabel Preysler ha presentado su nuevo documental en el que revela todos los detalles de su exclusiva Navidad después de muchos años convertida en la anfitriona perfecta en estas fechas.

Por este motivo, ha reaparecido en solitario ante las cámaras y ha desvelado cómo pasará estas primeras festividades sin Mario Vargas Llosa: "Va a ser en Miami". La Reina de Corazones vivirá unas Navidades muy diferentes a las anteriores lejos de España y rodeada de sus familiares, "todos juntos".

Unas fechas muy emotivas en las que el hogar de Isabel se llena de emoción y mucha decoración, aunque también de nostalgia al recordar a Miguel Boyer: "La mayoría de las Navidades las hemos pasado con él, casi todas. Hasta que el pobre Miguel se murió, pero incluso cuando estuvo enfermo ha podido disfrutar de las Navidades".

Isabel Preysler en la presentación de su documental | Gtres

Este 2023 ha sido un año de lo más convulso después de la ruptura con el Premio Nobel y el vendaval mediático que esto supuso. Sin embargo, Isabel Preysler va a cerrar el año con una sonrisa y en un buen momento: "Con mucha paz".

Eso sí, sin querer hablar de pareja por el momento: "Estoy rodeada de amor, amor de mis nietos tengo a tope y es lo que más". Desde que su última relación llegase a su fin, no se han conocido más hombres en la vida de la socialite.

Para Isabel la familia es lo más importante y no ha podido esconder la sonrisa que le sale al hablar de alguno de sus hijos: "Es lo que más orgullosa me hace sentir. También me hace muy orgullosa sus trabajos y lo que han conseguido en la vida, pero por supuesto que sean buenas personas para mí es lo más importante".

Y, aunque en la presentación de su nuevo proyecto no haya acudido ninguno, Preysler no se ha podido sentir más arropada, aunque también haya recibido alguna que otra crítica, como la de Carmen Lomana.

Pero, más que habituada a los haters que salen a la luz en cada uno de sus movimientos, Isabel ha asegurado que desconocía la opinión de Lomana -quien la tachó de vulgar-: "Ah, no sé. Ya me imagino que me vais a criticar mucho".