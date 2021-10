Isabel Díaz Ayuso presenta en sociedad a su nuevo novio

Isabel Díaz Ayuso ha presentado oficialmente a su nuevo novio en sociedad. Lo ha hecho en un acto público en Madrid, durante la celebración de un evento que bajo el nombre 'Pequeña Cuba' reunió a varios rostros conocidos, entre ellos el músico Carlos Jean que se encargó de pinchar durante el acto.

Allí la Presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo acompañada por Alberto, un técnico sanitario de 45 años, divorciado y padre de tres hijos con el que Isabel se mostró radiante y feliz. Aunque estuvo en todo momento en un segundo plano, lo cierto es que se convirtió en el centro de todas las miradas.

Isabel Díaz Ayuso y su novio Alberto, portada de la revista 'Diez Minutos' | 'Diez Minutos'

Y es que ya durante la pasada primavera la pareja se dejó ver durante una romántica escapada a Ibiza, aunque desde entonces no habían vuelto a aparecer juntos. Una nueva relación que surgió tras la ruptura de Isabel con el estilista Jairo Alonso, con quien rompió en el verano de 2020 tras cuatro años juntos, pero cuya separación no se conoció hasta principios de este año.

Vestida con un mono negro y presumiendo de nueva figura, tras perder diez kilos en cinco meses, Ayuso disfrutó junto a su nueva pareja de un soleado día en un ambiente de lo más festivo. Ya confesó en su día durante una entrevista con Bertín Osborne cuáles eran las características que tenía que tener su hombre ideal: "Hay personas que te hacen ser mejor persona, no tengo un hombre ideal. No aguanto el exceso de cuidado, me va el fofisano, como Russell Crowe, ese tipo de hombres me gusta, gente que disfruta la vida y que te hace sentir bien". Y por lo que se ve, lo ha encontrado...